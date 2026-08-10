جوان آنلاین: «فرحان علقم» اظهار کرد که حملات فزاینده شهرکنشینان در کرانه باختری اتفاقی نیست، بلکه طرحی عمدی با حمایت کابینه اشغالگر است.
وی ادامه داد: کابینه اشغالگران حمایت پشتیبانی و مالی و حقوقی گسترده ای از شهرک نشینان به عمل می آورد و آنها را از هرگونه پیگرد و مجازاتی مصون می دارد.
علقم افزود: کابینه صهیونیستی با استقرار نیروهای نظامی برای تقویت نفوذ آنها و ایجاد شرایط برای تجاوزشان، از شهرکنشینان حمایت میکند. این تجاوز بخشی از مجموعه اقداماتی است که کابینه اشغالگر قصد دارد برای گسترش شهرکها، هموار کردن راه برای الحاق گسترده و گسترش حاکمیت و کنترل خود بر کرانه باختری انجام دهد.
این تحلیلگر تاکید کرد: کابینه اشغالگر به این باندهای شهرکنشین کاری را محول کرده که ما آن را اقدامات کثیف می نامیم زیرا ارتش اسرائیل به عنوان یک نهاد رسمی در محاکم و نهادهای بین المللی در صورتی که چنین اقداماتی انجام دهد، تحت پیگرد قرار می گیرد، از این رو کار را به شهرک نشینان واگذار کرده است.
او گفت: با اینکه ادعا می شود اقدامات شهرک نشینان غیرقابل کنترل است اما در واقع این اقدامات برنامه ریزی شده و مورد حمایت اشغالگران است و انفرادی نیست.
علقم اظهار داشت: تشدید و گستاخی این شهرکنشینان در حمله به مردم و شهروندان فلسطینی، آتش زدن اموال، قطع درختان، مسدود کردن جادهها و از بین بردن محصولات کشاورزی بخشی از این طرح است که با هدف فشار بر فلسطینیان و آواره کردن آنها از زمین و خانههایشان انجام میشود.
این کارشناس سیاسی اضافه کرد: این اتفاق در مناطق فلسطینی نشین دوردست قبلا انجام شده و بسیاری از فلسطینیان به علت حملات شهرک نشینان در این مناطق آواره شده اند. این فقط تجاوز تصادفی توسط یک شهرکنشین در اینجا یا آنجا نیست، بلکه طرحی است که توسط کابینه اشغالگر حمایت میشود.
او بر لزوم همراهی فلسطینیان با تلاشهای رسانهای از سوی سازمانهای حقوق بشری و همچنین نهادهای مرتبط با پایداری مردم فلسطین تاکید کرد.