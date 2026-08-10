انسجام ملی و هوشمندی راهبردی، نیاز اصلی کشور در شرایط حساس کنونی است

جوان آنلاین: در پیام تبریک محمدرضا عارف به مناسبت انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به شرایط حساس و پیچیده کنونی، بر اهمیت ویژه تقویت انسجام ملی، وحدت ارکان نظام و تدوین سیاستهای دفاعی-امنیتی هوشمندانه برای صیانت از منافع ملی تأکید کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
در شرایط حساس و پیچیده کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت وفاق، همبستگی و انسجام ملی نیاز دارد، تدوین سیاستهای دفاعی-امنیتی هوشمندانه و اتکا به تجارب متراکم حکمرانی، گامی حیاتی در صیانت از منافع ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. بیتردید سوابق درخشان جنابعالی در دوران دفاع مقدس و مجاهدتهای مستمر در عرصههای راهبردی، سرمایهای گرانبها برای ایجاد تحکیم وحدت میان ارکان نظام، همافزایی ظرفیتهای کشور و پاسداری از پایداری ملی خواهد بود.
امید است با اتکال به خداوند متعال، نگاه معتدل و آیندهنگرانه و بهرهگیری از اصل همدلی و وحدت ملی، در تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب، ارتقای امنیت پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی کشور موفق و سربلند باشید.