کد خبر: 1373418
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵
سیاست » اخبار کلی
عارف:

انسجام ملی و هوشمندی راهبردی، نیاز اصلی کشور در شرایط حساس کنونی است

عراف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تبریک به «محسن رضایی» به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: انسجام ملی و هوشمندی راهبردی، نیاز اصلی کشور در شرایط حساس کنونی است.

جوان آنلاین: در پیام تبریک محمدرضا عارف به مناسبت انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به شرایط حساس و پیچیده کنونی، بر اهمیت ویژه تقویت انسجام ملی، وحدت ارکان نظام و تدوین سیاست‌های دفاعی-امنیتی هوشمندانه برای صیانت از منافع ملی تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن رضایی

انتصاب شایسته حضرت‌عالی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

در شرایط حساس و پیچیده کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت وفاق، همبستگی و انسجام ملی نیاز دارد، تدوین سیاست‌های دفاعی-امنیتی هوشمندانه و اتکا به تجارب متراکم حکمرانی، گامی حیاتی در صیانت از منافع ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. بی‌تردید سوابق درخشان جنابعالی در دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های مستمر در عرصه‌های راهبردی، سرمایه‌ای گران‌بها برای ایجاد تحکیم وحدت میان ارکان نظام، هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور و پاسداری از پایداری ملی خواهد بود.

امید است با اتکال به خداوند متعال، نگاه معتدل و آینده‌نگرانه و بهره‌گیری از اصل همدلی و وحدت ملی، در تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب، ارتقای امنیت پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی کشور موفق و سربلند باشید.

برچسب ها: عارف ، معاون اول رئیس جمهور ، محسن رضایی
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