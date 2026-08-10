جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار، یاد و خاطره دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف و محمود صارمی، خبرنگار ایرنا، که به شهادت رسیدند را گرامی داشت و اظهار کرد: شهادت رسیدن خبرنگار و دیپلمات در کنار یکدیگر معنادار است.

به گزارش مهر، وی افزود: هر دو در جبهه تلاش برای تأمین منافع ملی و تبیین واقعیات و حقایق مربوط به مردم ایران زحمت می‌کشند. در یکی دو سال گذشته تعداد زیادی از همکاران شما در ایران، فلسطین و لبنان جان خود را در مسیر ایفای مسئولیت خود از دست دادند. یاد و خاطره همه را گرامی می‌داریم و به همه شهدای عزیزی که در این مسیر تلاش کردند، درود می‌فرستیم.

بقائی در ادامه در مورد تفاهم‌نامه پاکستان، عربستان و ترکیه گفت: این تحول نشانه تغییر در ادراک کشورهای منطقه است.

وی ادامه داد: کشورهای منطقه با توجه به تحولات دو سه سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: سیاست اصولی ایران همیشه این بوده که کشورهای منطقه را ترغیب کند به همکاری و تقویت اعتماد متقابل برای امنیت درون‌زا، بدون تکیه بر بازیگران خارج از منطقه. از این حیث این تحول را باید مورد توجه قرار داد.

بقائی گفت: کشورهای منطقه بعد از تحولات اکتبر سه سال قبل، شروع طرح امحای استعماری فلسطین اشغالی، نسل‌کشی در غزه و حملات رژیم اشغالگر به لبنان و بقیه کشورهای منطقه، بیش از پیش به این جمع‌بندی رسیدند که بزرگ‌ترین تهدید علیه ثبات، امنیت و همکاری کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: طرح موهوم اسرائیل بزرگ، حملات رژیم به لبنان، سوریه و تهدیداتی که علیه خیلی از کشورهای منطقه، از جمله علیه کشورهایی که در این تفاهم‌نامه سه‌جانبه حضور دارند، صورت گرفته، نشانگر تقویت این ادراک است که کشورهای منطقه نمی‌توانند همچون گذشته متکی به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا باشند.

آمریکا بخشی از علت ناامنی منطقه است

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: آمریکا خود بخشی از علت ناامنی در منطقه بوده است.

بقائی ادامه داد: اگر حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و پوشش سیاسی و سپری که از لحاظ تبلیغاتی برای این رژیم نبود، این رژیم نمی‌توانست جنایات خود را با بی‌کیفرمانی در منطقه به پیش ببرد.

وی تأکید کرد: امنیت در منطقه حتماً تفکیک‌ناپذیر است و هر طرحی که مبتنی بر واقعیات تاریخی و ژئوپلیتیکی منطقه باشد و دشمن و تهدید را بشناسد، شانس این را دارد که به تقویت امنیت کمک کند.

پیگیری ایران برای آزادی چهار شهروند بازداشت‌شده در کویت

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد رویکرد کویت در قبال تعطیل کردن مدرسه ایرانی و آخرین وضعیت چهار شهروند ایرانی بازداشت‌شده در این کشور گفت: در خصوص چهار شهروند ایرانی، پیگیری‌های ما مستمر ادامه داشته است.

وی افزود: متأسفانه دولت کویت بدون توجه به تعهدات حقوقی و بین‌المللی که در اسناد بین‌المللی تصریح شده است، از اجازه دسترسی کنسولی به اتباع ما خودداری کرده است. این درخواست کاملاً مشروع و قانونی ایران است و امیدواریم مقامات حکومت کویت در این تصمیم خود که مغایر تعهدات بین‌المللی است، تجدیدنظر کنند و هرچه سریع‌تر شرایط و زمینه آزاد شدن شهروندان ایرانی را فراهم کنند.

بقائی در ادامه درباره مدرسه ایرانیان در کویت اظهار کرد: این اقدام، عجیب دیگری از سوی حکومت کویت است. انتقام‌جویی از معصوم‌ترین اقشاری که از این مدرسه برای علم‌آموزی استفاده می‌کنند، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: این مدرسه قدمت طولانی دارد و به نظر می‌رسد تصمیمی سیاسی باشد. سفارت ما در کویت در حال پیگیری این موضوع است و امیدواریم این موضوع حل شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: انتظار ما از کشورهای منطقه، از جمله کویت، این است که از فرافکنی خودداری کنند و از در اختیار قرار دادن سرزمین و امکاناتشان برای اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران خودداری کنند.

بقائی خاطرنشان کرد: این توقع زیادی نیست و انتظاری است که مبتنی بر اصل حسن همجواری است. کشورهای منطقه باید از اقداماتی که به هیچ عنوان به ترمیم روابط کمک نمی‌کند، خودداری کنند.