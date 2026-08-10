کد خبر: 1373416
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

خسارت صدها میلیارد یورویی تغییرات اقلیمی به اقتصاد اروپا

تغییرات اقلیمی گرمای بی‌سابقه، خشکسالی و تشدید آتش‌سوزی‌های جنگلی در اروپا، صدها میلیارد یورو به اقتصاد این قاره خسارت زده و با کاهش تولید برق، اختلال در حمل‌ونقل، آسیب به کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی، فشار مضاعفی بر اقتصادهای اروپایی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا وارد کرده است.

جوان آنلاین: گرمای بی‌سابقه و خشکسالی‌های امسال در اروپا، تولید برق، حمل‌ونقل دریایی و سامانه‌های بهداشت عمومی را با اختلال جدی مواجه کرده و فصل آتش‌سوزی‌های جنگلی نیز در مسیر تبدیل شدن به گسترده‌ترین فصل آتش‌سوزی ثبت‌شده در اروپا قرار دارد.

به گزارش ایرنا، اقتصاددانان و دانشگاهیان برآورد می‌کنند که مجموع خسارت واردشده به اقتصاد منطقه تاکنون به صدها میلیارد یورو رسیده است. با این حال، آنان هشدار می‌دهند که این تنها آغاز ماجراست و هزینه‌ها با سرعتی بیشتر از افزایش دما رشد خواهند کرد.

رویترز نوشت: جنوب اروپا ممکن است بیشترین خسارت را متحمل شود، زیرا افزایش دما در این منطقه شدیدتر است و در نتیجه درآمدهای گردشگری کاهش می‌یابد، خسارت به محصولات کشاورزی تشدید می‌شود و مهاجرت به مناطق دیگر افزایش پیدا می‌کند.

جنوب اروپا همچنین به دلیل وخامت شدید وضعیت آب‌وهوایی با افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی مواجه خواهد شد. این موضوع کار را برای بانک مرکزی اروپا دشوارتر می‌کند، زیرا این بانک در حال حاضر نیز برای رساندن تورم به سطح هدف خود با چالش مواجه است.

شرکت بیمه آلیانتس آلمان در یادداشتی پژوهشی اعلام کرد: پیامدهای مالی این وضعیت بیشترین فشار را بر اقتصادهایی وارد می‌کند که کمترین توانایی را برای جذب این خسارت‌ها دارند.

این سند پژوهشی همچنین خاطرنشان کرد: حاشیه سود شرکت‌ها نیز کاهش خواهد یافت که این امر سرمایه‌گذاری را تضعیف و خسارت اقتصادی را تشدید می‌کند.

در پایان این گزارش نیز آمده است: این وضعیت ممکن است پای بانک مرکزی اروپا را نیز به میان بکشد؛ بانکی که در دهه گذشته برای پایین نگه داشتن هزینه استقراض، زمانی که نرخ تورم بیش از حد پایین بود، تریلیون‌ها یورو از اوراق قرضه دولت‌های کشورهای مختلف را خریداری کرد.

برچسب ها: تغییرات اقلیمی ، اروپا ، خسارت اقتصادی
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