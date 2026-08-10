فراکسیون بدر عراق: حاکمیت عراق و ضربه به حشد شعبی خط قرمز است

فراکسیون بدر تاکید کرد، هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی به عنوان یک نهاد رسمی امنیتی، به منزله حمله به عراق و حاکمیت آن است.

جوان آنلاین: فراکسیون بدر در پارلمان عراق با تاکید بر اینکه حاکمیت عراق خط قرمز است، اعلام کرد، هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی به منزله حمله به عراق و حاکمیت آن است چراکه حشد شعبی یک نهاد رسمی امنیتی است.

به گزارش ایسنا، فراکسیون بدر با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که خون شهدا یک مساله گذرا نیست و عراق هرگز یک میدان باز برای حملات نخواهد بود و با تمام راهکارهای قانونی برای حفاظت از حاکمیت عراق تلاش خواهد کرد.

این فراکسیون در پارلمان عراق که ریاست سازمان‌ آن را هادی العامری بر عهده دارد، ضمن تاکید بر لزوم دادن فضای مانور به مسیر دیپلماتیک، تاکید کرد: نباید در برابر خون شهدا سکوت کرد و خروج نیروهای خارجی یک حق ملی و ادای احترام به خون آنها است.

به گزارش سایت العهد، بدر در ادامه ضمن تاکید بر حمایت خود از دولت و حاکمیت عراق و حفاظت از نهادهای امنیتی آن، خواستار آن شد که احترام به حاکمیت عراق به تعهداتی آشکار تبدیل شود، همینطور بدر تضمین‌های بین‌المللی را برای جلوگیری از تکرار حملات به عراق خواستار شد.

همچنین این فراکسیون از طرف‌های متجاوز خواست مسوولیت این اقدام خود را بپذیرند و به خانواده‌های شهدا غرامت بپردازند.

بدر در پایان نیز بار دیگر موضع خود را در مخالفت با تشدید تنش و نیز عدم عقب‌نشینی از حاکمیت عراق و حقوق شهدای آن تکرار کرد.