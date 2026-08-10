کد خبر: 1373412
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
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اعمال قانون بیش از ۲ میلیون تخلف در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون

اعمال قانون رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با وجود اینکه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ میلیون فقره اعمال قانون در تهران ثبت شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون حدود ۲ میلیون فقره تخلف توسط پلیس راهور اعمال قانون شده است که رشد قابل توجه برخورد با تخلفات ساکن و توقف‌های حادثه‌ساز در حاشیه بزرگراه‌ها نشان می دهد.

جوان آنلاین: سرهنگ علی‌اصغر شریفی روز دوشنبه با اشاره به اینکه بیش از ۲۸۳ هزار تخلف ساکن فقط در مرداد ۱۴۰۵ در پایتخت ثبت شده است اظهار کرد: ۸ هزار فقره این تخلفات مربوط به خیابان‌های شهید بهشتی و مطهری بوده و عمدتاً ناشی از پارک خودرو در پیاده‌رو توسط نمایشگاه‌داران است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۲۵ هزار فقره اعمال قانون برای این تخلف انجام شده و امسال نیز از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰ هزار فقره توقف حادثه‌ساز در حاشیه بزرگراه‌ها ثبت شده است که این تخلفات سهم جدی در وقوع حوادث شهری دارند و یکی از خطرناک‌ترین تخلفات در حاشیه بزرگراه‌ها محسوب می شود.

سرهنگ شریفی با اشاره به اینکه بسیاری از رانندگان به دلیل نقص فنی ناچار به توقف در حاشیه راه می‌شوند هشدار داد: رانندگان باید پشت خودرو را ایمن‌سازی کرده و مثلث خطر را حداقل در فاصله ۷۰ متری قرار دهند تا توسط سایر خودروها دیده شوند در غیر این صورت در صورت وقوع حادثه سهم تقصیر خواهند داشت و حتی اگر توقف در حاشیه راه منجر به حادثه مستقیم نشود می‌تواند باعث تغییر مسیر ناگهانی سایر خودروها و ایجاد حادثه شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: تخلفات ساکن تخلفاتی هستند که خودرو در حالت توقف، برای سایر شهروندان یا جریان ترافیک ایجاد مزاحمت می‌کند توقف دوبله، توقف در حاشیه بزرگراه‌ها و توقف در پیاده‌روها از جمله تخلفات ساکن محسوب می‌شوند و توقف در پیاده‌رو علاوه بر جریمه حمل با جرثقیل نیز دارد.

وی این رفتار را تضییع حقوق شهروندان دانست و تأکید کرد که پلیس با این تخلفات برخورد جدی خواهد داشت و تخلفات ساکن را اینگونه بیان کرد: توقف در محل ایستادن ممنوع
توقف دوبله در معابر، توقف وسایل نقلیه در پیاده‌رو، توقف در محل‌های اختصاصی معلولین و جانبازان (همراه با حمل با جرثقیل)، توقف در جهت مخالف حرکت، توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی، توقف برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها، توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و حریم تقاطع راه‌آهن، خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه پس از تصادف یا نقص فنی، سد معبر در تقاطع‌ها، میادین و سطح شطرنجی است.

سرهنگ شریفی در پایان گفت: احترام به حقوق شهروندان را جدی بگیریم. توقف‌های نابجا و سد معبر، باعث بار ترافیک و اتلاف وقت سایر شهروندان می شود و پلیس راهور با این تخلفات برخورد قاطع خواهد داشت.

برچسب ها: اعمال قانون ، راهور ، جریمه رانندگی
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