لیبرمن: مخالفان برای برکناری نتانیاهو متحد شوند

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل بیتنا»، از رهبران احزاب مخالف کابینه خواست درگیریهای داخلی را متوقف کرده و بر هدف اصلی خود پس از انتخابات، یعنی تغییر کابینه متمرکز شوند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، لیبرمن گفت در اردوگاه مخالفان نباید ائتلافهایی علیه یکدیگر شکل بگیرد و نباید شاهد توطئه یا جنجالهای داخلی باشند.
وی در ادامه افزود همه اعضای این اردوگاه افراد بالغی هستند که میتوانند با مسئولیتپذیری و درایت تصمیم بگیرند و به همین دلیل، پس از انتخابات قادر خواهند بود با یکدیگر به توافق برسند.
وی هدف اصلی را برکناری ائتلاف متشکل از اسحاق گلدکنوف، رهبر حزب «یهودیت توراتی»، ادرعی و نتانیاهو عنوان کرد و از مخالفان خواست در جریان کمپینهای انتخاباتی از این پیام اصلی منحرف نشوند.
رئیس حزب «اسرائیل بیتنا» همچنین بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را متهم کرد که وی تلاش میکند افکار عمومی را از مسائل اصلی منحرف کند.
لیبرمن گفت نباید در «دام نتانیاهو» گرفتار شد؛ دامی که با هدف منحرف کردن توجه افکار عمومی از مسئولیت در قبال حملات هفتم اکتبر، ناتوانی در دستیابی به پیروزی در تک تک جبههها، سه سال جنگ فرسایشی، از دست رفتن کنترل و گسترش جرم و جنایت در سرزمینهای اشغالی ایجاد شده است.
وی در ادامه از سیاستهای امنیتی و خارجی کابینه نیز انتقاد و اعلام کرد رژیم صهیونیستی در برابر «ائتلاف جدید» متشکل از پاکستان، ترکیه و عربستان با «شکست راهبردی» مواجه شده است.
لیبرمن همچنین سیاست آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد تصمیم واشنگتن برای تأیید غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان و تأمین جنگندههای اف-۳۵ برای ترکیه، شکست دیگری برای رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
وی بار دیگر از رهبران احزاب مخالف خواست پیرامون هدف مشترک خود متحد شوند.
لیبرمن در پایان گفت: «از همه رهبران مخالفان میخواهم بر مسائل اصلی تمرکز کنند و کارزارها و موضعگیریهای متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند.»