شبکه سی ان ان به دو مشکل جدی که ترامپ با آن رو به رو است، اشاره کرد.

جوان آنلاین: شبکه سی ان ان گزارش داد: ترامپ با ۲ مشکل جدی رو به رو است که باعث خدشه وارد کردن به حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای می شود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، ترامپ به شکلی خود را در موقعیتی حساس‌تر در قبال ایران قرار داده است که هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی از زمان جیمی کارتر در چنین موقعیتی قرار نداشته است.

سی‌ان‌ان تاکید کرد: ترامپ با یک مشکل داخلی جداگانه اما مرتبط، نیز مواجه است؛ تأثیر جنگ بر قیمت‌های انرژی باعث وخیم‌تر شدن دیدگاه رأی‌دهندگان به وضعیت اقتصادی می شود.

پیشتر نیز پاول وود نویسنده انگلیسی در روزنامه آی پیپر نوشته بود: خطرناک ترین سناریو برای ترامپ و ونس، استمرار جنگ و افزایش قیمت سوخت است. در چنین شرایطی اگر دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را پس بگیرند ترامپ ممکن است با روندهای تازه استیضاح روبه رو شود و جایگاه معاون رئیس جمهور بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا خواهد کرد.