پراودا نوشت: توافق امنیتی که در مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شد، یکی از واضح‌ترین نشانه‌هایی است که کشورهای خلیج فارس در حال بازنگری در اتکای انحصاری خود به ایالات متحده هستند.

جوان آنلاین: بسته شدن تنگه هرمز در طول جنگ ایران و حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس، ناتوانی واشنگتن در ارائه حفاظت جامع، حتی با حضور نظامی گسترده در منطقه را برجسته کرد.

به گزارش ایسنا، توافق هسته‌ای ترامپ با عربستان که در ۲۲ ژوئیه امضا شد، درست روز بعد، زمانی که رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که این توافق "کاملاً منوط به" عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل است، با وجود اینکه چنین شرطی در توافق اولیه وجود نداشت، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. این تهدید، تمایل کاخ سفید را برای استفاده از ضمانت‌های امنیتی به عنوان یک ابزار چانه‌زنی را برجسته کرد.

تغییر موضع ترامپ، سیگنال محکمی به عربستان سعودی فرستاد مبنی بر اینکه واشنگتن صرف نظر از آنچه توافق یا امضا شده است، غیرقابل پیش‌بینی باقی می‌ماند و اعتماد به این همکاری را بیشتر از بین می‌برد.