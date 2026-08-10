رگبار و رعد و برق در شمال و جنوب کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وقوع رگبار و رعدو برق در شمال و جنوب کشور همچنین افزایش وزش باد در نقاط مختلف ایران خبر داد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان افزود: دوشنبه تا پنج شنبه (۱۹ تا ۲۲ مرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جمعه (۲۳ مرداد) در شمال آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز شرقی افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب و غرب فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان ادامه داد: از امروز تا جمعه در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، غرب، جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی افزایش وزش باد و در بعضی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۰ مرداد) صاف از بعد از ظهر افزایش باد و احتمال وزش باد شدید، پس فردا (۲۱ مرداد) صاف از بعد از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۱۱ و ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.