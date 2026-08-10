جوان آنلاین: سردار داوود معظمی گودرزی با هشدار به کاربران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، اظهارکرد: در روزهای اخیر، بدافزارهای موبایلی جدیدی با عنوان جعلی «نصب نسخه قدیمی برنامک تراستولت برای جلوگیری از غیرفعال شدن تراستولت و فریز ارزهای دیجیتال ایرانیان» در فضای مجازی منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: این ادعا کاملاً جعلی بوده و مجرمان سایبری از آن به عنوان پوششی برای انتشار نسخههای آلوده و جعلی نرمافزارهای مرتبط با رمزارز استفاده میکنند.
نسخه جعلی کیف پول، تلهای برای سرقت داراییها
وی ادامه داد: کاربران با نصب نسخههای جعلی و آلوده، ممکن است دسترسی خود به اطلاعات حساس کیف پول و داراییهای دیجیتال را در اختیار مجرمان قرار دهند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد: مجرمان همچنین با ارسال لینکهای جعلی، کاربران را به سمت صرافیهای نامعتبر، کانالهای جعلی خرید و فروش ارز دیجیتال و صفحات فیشینگ هدایت کرده و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات و داراییهای ریالی و دیجیتال آنان میکنند.
سردار معظمی گودرزی تأکید کرد: کاربران باید توجه داشته باشند که هیچ پیام، لینک یا برنامهای که با وعده جلوگیری از فریز شدن داراییهای دیجیتال یا غیرفعال شدن کیف پول منتشر میشود، نباید بدون بررسی و اطمینان از منبع رسمی مورد استفاده قرار گیرد.
توصیههای مهم پلیس فتا به کاربران رمزارز
وی از کاربران خواست برای افزایش امنیت داراییهای دیجیتال خود نکات زیر را جدی بگیرند:
- عبارت بازیابی (Seed Phrase) را فقط روی کاغذ یادداشت کرده و هرگز آن را در تلفن همراه، فضای ابری یا پیامرسانها ذخیره نکنید.
- کلید خصوصی خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد، سایتها یا پشتیبانیهای غیررسمی قرار ندهید.
- برای حسابهای صرافی و کیف پول، احراز هویت دومرحلهای (2FA) را فعال و ترجیحاً از برنامههای Authenticator استفاده کنید.
- نرمافزارها و کیف پولهای دیجیتال را فقط از منابع و وبسایتهای رسمی دریافت کنید و پیش از ورود، آدرس سایت را به دقت بررسی کنید.
- مراقب لینکهای فیشینگ، پیامهای جعلی و وعده سودهای غیرواقعی باشید.
- برای نگهداری مبالغ بالا، استفاده از کیف پول سختافزاری را مدنظر قرار دهید.
- سیستمعامل، مرورگر و نرمافزار کیف پول خود را همواره بهروز نگه دارید.
- از نصب برنامهها و افزونههای ناشناس روی دستگاهی که برای مدیریت رمزارز استفاده میکنید، خودداری کنید.
- برای هر حساب، رمز عبور قوی و منحصربهفرد انتخاب کرده و از Password Manager استفاده کنید.
- پیش از تأیید هر تراکنش، آدرس مقصد و مبلغ را چند بار بررسی کنید.
- هرگز عبارت بازیابی یا کلید خصوصی را در پاسخ به تماس، پیام یا درخواست پشتیبانیهای غیررسمی ارسال نکنید.
- از انجام تراکنشهای حساس با استفاده از شبکههای وایفای عمومی و ناامن خودداری کنید.
- پیش از انتقال مبالغ سنگین، ابتدا یک تراکنش آزمایشی با مبلغ کم انجام دهید.
- قبل از اتصال کیف پول به پروژههای جدید، اعتبار آن پروژه را بررسی کرده و فقط مجوزهای ضروری را صادر کنید.
امنیت رمزارزها را جدی بگیرید
سردار معظمی گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه ارزهای دیجیتال، حفظ اطلاعات حساس کیف پول و داراییها تا حد زیادی بر عهده خود کاربر است و کاربران باید پیش از نصب هر برنامه، کلیک روی هر لینک یا انجام هر تراکنش، از اصالت و اعتبار منبع اطمینان حاصل کنند.
بنابر اعلام پلیس، وی تأکید کرد: هیچگاه برای جلوگیری از فریز شدن داراییهای دیجیتال، عبارت بازیابی یا کلید خصوصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و برنامههای ناشناس یا نسخههای غیررسمی کیف پول را نصب نکنید.