اذعان وزیر جنگ پیشین آمریکا به کمبود مهمات در برابر ایران

جوان آنلاین: مارک اسپر وزیر جنگ پیشین آمریکا در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز تاکید کرد، شروط جدیدی که ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری کشتیرانی در سطح پیش از جنگ مطرح کرده، نشان می‌دهد مقامات ایران به جایگاه خود در مذاکرات و اهرم فشاری که از کنترل تنگه هرمز در اختیار دارند اطمینان دارند.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: این موضع نشان می‌دهد ایران معتقد است دست بالا را در اختیار دارد و در حال پیروز شدن است. شروط جدید ایران نشان می‌دهد تهران جسورتر شده و از جایگاه خود در جهان اطمینان دارد.

اسپر در بخش دیگری از سخنانش به کمبود شدید برخی مهمات آمریکا در جریان جنگ کنونی با ایران و تلاش دولت برای افزایش تولید آنها پرداخت.

اسپر گفت که دولت آمریکا از راه‌های مختلف برای حل این مشکل تلاش می‌کند، اما وقتی ساخت یک موشک پاتریوت حدود دو سال زمان می‌برد، اقداماتی که اکنون انجام می‌شود در کوتاه‌مدت تاثیری نخواهد داشت هرچند به دلایل راهبردی باید انجام شود.