فرمانده کل ارتش انتصاب محسن رضایی را تبریک گفت

امیر سرلشکر حاتمی، انتصاب محسن رضایی به‌ عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیری این شورا را تبریک گفت.

جوان آنلاین: امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی انتصاب محسن رضایی به‌عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیری این شورا را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن رضایی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم؛

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله‌العالی» در شورای عالی امنیت ملی از سوی ایشان و همچنین انتخاب از سوی ریاست محترم جمهوری به عنوان دبیر این شورا را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، این انتخاب شایسته، بیانگر اعتماد و اطمینان به تجربه، دانش، تعهد، درایت و توانمندی‌های ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های راهبردی و امنیت ملی کشور، طی سالیان متمادی خدمت صادقانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در مسئولیت‌های خطیر و اثرگذار، به‌ویژه فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مسئولیت‌های مهم اجرایی و راهبردی است.

حضور مؤثر جنابعالی در دوران پرافتخار دفاع مقدس و نقش‌آفرینی در فرماندهی و مدیریت راهبردی آن دوران سرنوشت‌ساز، در کنار سال‌ها تجربه در سطوح عالی تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نظام، بی‌تردید پشتوانه‌ای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت مهم و خطیر خواهد بود.

امید است با اتکال به الطاف الهی، بهره‌گیری از تجارب ارزشمند و ظرفیت‌های موجود و با استمرار رویکرد هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت ملی، در مسیر تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) و تأمین هرچه بیشتر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، توفیق روزافزون، سربلندی و عزت مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی