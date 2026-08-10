تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز»

جوان آنلاین: عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست روز گذشته (یکشنبه ۱۸ مرداد) کمیسیون متبوع خود بیان کرد: دستور کار این جلسه، بررسی طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس» بود. کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را بررسی کرد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست نمایندگان و مسئولانی از وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند. در این نشست ابعاد مختلف و اهمیت موضوعات مرتبط با این طرح مورد بررسی قرار گرفت.پس از استماع نظرات کارشناسی کلیات این طرح راهبردی به تصویب اعضای کمیسیون عمران رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمانبندی بررسی جزئیات این طرح تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون، جزئیات و مواد این طرح با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و اعضای کمیسیون به صورت جزئی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و سپس برای تصویب نهایی توسط نمایندگان به صحن مجلس ارسال می‌شود.

حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز یکشنبه از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در این کمیسیون خبر داد.

وی توضیح داد: در این جلسه دیدگاه‌های شفاهی و کتبی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط با حضور نمایندگان‌شان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات این طرح بدون هیچ رای مخالفی در کمیسیون به تصویب رسید.