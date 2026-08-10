معاون سپاه پاسداران گفت: جنایت علیه کودکان، معلمان و مردم بی‌گناه از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و دادخواهی و مطالبه عدالت درباره عاملان این جنایت با جدیت دنبال خواهد شد.

جوان آنلاین: معاون سپاه پاسداران گفت: جنایت علیه کودکان، معلمان و مردم بی‌گناه از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و دادخواهی و مطالبه عدالت درباره عاملان این جنایت با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش مهر، سردار حسن معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و بازدید از این مدرسه، یاد و خاطره دانش‌آموزان، معلمان و دیگر شهدای این حادثه را گرامی داشت.

وی اظهار کرد: شهدای عزیز جنگ تحمیلی، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، دختران و پسران معصوم، کودکان بی‌گناه و معلمان و دبیران این مدرسه، هیچ‌گاه از حافظه ملت ایران پاک نخواهند شد.

سردار معروفی با بیان اینکه این شهدا مظلومانه هدف جنایتی هولناک قرار گرفتند، افزود: این حادثه به دست دشمنانی رقم خورد که با هدف قرار دادن کودکان و مردم بی‌گناه، چهره واقعی خود را به ملت ایران و افکار عمومی نشان دادند.

وی ادامه داد: امروز میناب، مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدای این شهرستان تنها متعلق به مردم میناب نیست؛ این مکان به بخشی از حافظه عاطفی و اعتقادی ملت بزرگ ایران تبدیل شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: میلیون‌ها ایرانی با هر نگاه اعتقادی، قومی و اجتماعی، خود را در اندوه خانواده‌های شهدای مظلوم این حادثه شریک می‌دانند و در کنار آنان ایستاده‌اند.

سردار معروفی با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: ما هم از منظر انسانی و عاطفی داغدار این عزیزان هستیم و هم بر اساس مبانی دینی، فرهنگ اهل‌بیت(ع) و مکتب عاشورا، خود را موظف به پاسداشت نام، یاد و آرمان آنان می‌دانیم.

وی تأکید کرد: خون پاک این شهیدان نه‌تنها موجب تضعیف ملت ایران نشد، بلکه همبستگی، وحدت، ایستادگی در مسیر حق و پافشاری مردم بر مواضع خود را مستحکم‌تر کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به دشمنان ملت ایران اظهار کرد: جنایت علیه کودکان، معلمان و مردم بی‌گناه از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و دادخواهی و مطالبه عدالت درباره عاملان این جنایت با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: همان اراده‌ای که ملت‌های منطقه را در برابر جریان‌های تروریستی و افراطی به ایستادگی واداشت، امروز نیز در وجود ملت بزرگ ایران و همه آزادی‌خواهان زنده است.

سردار معروفی با بیان اینکه گلزار شهدای میناب امروز فراتر از یک محل یادبود است، گفت: این مکان مقدس می‌تواند کانونی برای تولید امید، وحدت و ایستادگی باشد؛ چراکه شهدای شجره طیبه قهرمانان واقعی ملت ایران هستند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خون پاک این شهیدان پیوند ملت ایران را مستحکم‌تر کرد و نشان داد در برابر ظلم و جنایت، وحدت و ایستادگی مردم می‌تواند به نیرویی بزرگ و ماندگار تبدیل شود.

سردار معروفی گفت: شهدای شجره طیبه میناب فرزندان ایران‌اند؛ نامشان ماندگار، راهشان روشن و یادشان جاودانه خواهد بود.