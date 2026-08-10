کد خبر: 1373401
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
سیاست » اخبار کلی

سردار معروفی: ملت ایران از دادخواهی خون کودکانش نمی‌گذرد

معروفی معاون سپاه پاسداران گفت: جنایت علیه کودکان، معلمان و مردم بی‌گناه از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و دادخواهی و مطالبه عدالت درباره عاملان این جنایت با جدیت دنبال خواهد شد.

جوان آنلاین: معاون سپاه پاسداران گفت: جنایت علیه کودکان، معلمان و مردم بی‌گناه از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و دادخواهی و مطالبه عدالت درباره عاملان این جنایت با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش مهر، سردار حسن معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و بازدید از این مدرسه، یاد و خاطره دانش‌آموزان، معلمان و دیگر شهدای این حادثه را گرامی داشت.

وی اظهار کرد: شهدای عزیز جنگ تحمیلی، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، دختران و پسران معصوم، کودکان بی‌گناه و معلمان و دبیران این مدرسه، هیچ‌گاه از حافظه ملت ایران پاک نخواهند شد.

سردار معروفی با بیان اینکه این شهدا مظلومانه هدف جنایتی هولناک قرار گرفتند، افزود: این حادثه به دست دشمنانی رقم خورد که با هدف قرار دادن کودکان و مردم بی‌گناه، چهره واقعی خود را به ملت ایران و افکار عمومی نشان دادند.

وی ادامه داد: امروز میناب، مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدای این شهرستان تنها متعلق به مردم میناب نیست؛ این مکان به بخشی از حافظه عاطفی و اعتقادی ملت بزرگ ایران تبدیل شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: میلیون‌ها ایرانی با هر نگاه اعتقادی، قومی و اجتماعی، خود را در اندوه خانواده‌های شهدای مظلوم این حادثه شریک می‌دانند و در کنار آنان ایستاده‌اند.

سردار معروفی با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: ما هم از منظر انسانی و عاطفی داغدار این عزیزان هستیم و هم بر اساس مبانی دینی، فرهنگ اهل‌بیت(ع) و مکتب عاشورا، خود را موظف به پاسداشت نام، یاد و آرمان آنان می‌دانیم.

وی تأکید کرد: خون پاک این شهیدان نه‌تنها موجب تضعیف ملت ایران نشد، بلکه همبستگی، وحدت، ایستادگی در مسیر حق و پافشاری مردم بر مواضع خود را مستحکم‌تر کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به دشمنان ملت ایران اظهار کرد: جنایت علیه کودکان، معلمان و مردم بی‌گناه از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و دادخواهی و مطالبه عدالت درباره عاملان این جنایت با جدیت دنبال خواهد شد.

وی افزود: همان اراده‌ای که ملت‌های منطقه را در برابر جریان‌های تروریستی و افراطی به ایستادگی واداشت، امروز نیز در وجود ملت بزرگ ایران و همه آزادی‌خواهان زنده است.

سردار معروفی با بیان اینکه گلزار شهدای میناب امروز فراتر از یک محل یادبود است، گفت: این مکان مقدس می‌تواند کانونی برای تولید امید، وحدت و ایستادگی باشد؛ چراکه شهدای شجره طیبه قهرمانان واقعی ملت ایران هستند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خون پاک این شهیدان پیوند ملت ایران را مستحکم‌تر کرد و نشان داد در برابر ظلم و جنایت، وحدت و ایستادگی مردم می‌تواند به نیرویی بزرگ و ماندگار تبدیل شود.

سردار معروفی گفت: شهدای شجره طیبه میناب فرزندان ایران‌اند؛ نامشان ماندگار، راهشان روشن و یادشان جاودانه خواهد بود.

برچسب ها: سردار معروفی ، مدرسه میناب ، سپاه پاسدارن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار