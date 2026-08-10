افزایش آمار خودکشی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: روزنامه هاآرتص نوشت یک دانشجوی خلبانی روز گذشته در پایگاهی در جنوب اراضی اشغالی خودکشی کرد. در ماه میلادی گذشته نیز دو سرباز فعال و یک سرباز ذخیره خودکشی کرده بودند.
به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت از آغاز سال میلادی دستکم ۱۸ سرباز خودکشی کردهاند. دادهها نشاندهنده افزایش تعداد خودکشیها در نهاد امنیتی است. این پدیدهای است که با آغاز جنگ در هفتم اکتبر۲۰۲۳ آغاز شده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر بارها گزارش دادهاند که افزایش موارد خودکشی در میان نظامیان، با پیامدهای روانی جنگ علیه نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ارتباط دارد.