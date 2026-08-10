۶ هزار فضای ورزشی در مدارس ایجاد شد

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی صبح دوشنبه با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم اظهار کرد: عدالت و کیفیت، دو سیاست راهبردی و کلان آموزش و پرورش هستند و تمامی برنامههای این وزارتخانه در چارچوب این دو محور دنبال میشود.
به گزارش مهر، وی افزود: این دو سیاست، روح حاکم بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند و در کنار تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه و سایر برنامههای وزارتخانه، مبنای حرکت برای تحقق اهداف آموزش و پرورش قرار گرفتهاند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت تربیت بدنی و سلامت در نظام آموزشی گفت: تربیت بدنی علاوه بر اینکه یکی از ساحتهای تربیتی است، ظرفیت گستردهای برای تحقق اهداف تربیتی دانشآموزان دارد.
کاظمی سلامت دانشآموزان را یکی از الزامات اصلی کیفیت آموزشی دانست و ادامه داد: دانشآموز سالم، بانشاط، باانگیزه و توانمند، آمادگی بیشتری برای یادگیری و حضور مؤثر در جامعه دارد و نمیتوان بدون توجه به سلامت جسم و روان، از کیفیت آموزش سخن گفت.
وی ورزش را بستری برای آموزش مهارتهای اجتماعی و فردی عنوان کرد و گفت: بسیاری از مهارتهای مورد نیاز برای یک زندگی سالم و سعادتمند، از جمله فداکاری، تلاش، مسئولیتپذیری و کار تیمی، در میدان ورزش و فعالیتهای گروهی شکل میگیرد.
توسعه زیرساختهای ورزشی؛ پیشنیاز تحقق عدالت آموزشی
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزشی بدون تأمین زیرساختهای مناسب امکانپذیر نیست، گفت: برای تحقق عدالت آموزشی باید الزامات کیفیت از جمله فضاهای آموزشی استاندارد، تجهیزات مناسب و فضاهای ورزشی استاندارد فراهم شود.
کاظمی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی در مدارس افزود: در دولت چهاردهم، توسعه فضاهای ورزشی در کنار نهضت توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی با جدیت دنبال شده است.
وی نقش خیرین و مردم را در توسعه این زیرساختها مهم دانست و اظهار کرد: مشارکت مردم در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی موجب افزایش ظرفیت آموزش و پرورش شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح «میدان همدلی» گفت: تفاوت این دوره تنها در ساختوساز نیست، بلکه مشارکت گسترده مردم، دانشآموزان و مجموعه آموزش و پرورش در اجرای این طرح، یک ویژگی مهم محسوب میشود.
کاظمی افزود: اگر قرار بود توسعه فضاهای ورزشی تنها با ظرفیتهای دولتی انجام شود، امکان ساخت این تعداد فضا وجود نداشت، اما با مشارکت مردم، طی سال گذشته و امسال حدود ۶ هزار فضای ورزشی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این آمار جدا از استخرها، سالنهای ورزشی و سایر فضاهای بزرگی است که در قالب طرحهای عمرانی آموزش و پرورش ساخته یا تکمیل شدهاند.
مشارکت مردم، مهمتر از ساخت فضاهای جدید
کاظمی با تأکید بر اینکه مدیران آموزش و پرورش باید ظرفیت مشارکت عمومی را جدی بگیرند، گفت: مشارکت مردم برای ما حتی از ساخت خود فضاها مهمتر است؛ زیرا این مشارکت نشان میدهد مردم میتوانند در حل مسائل کشور نقشآفرین باشند.
وی ادامه داد: باید زمینهای فراهم شود که ظرفیت و توان مردم در حل مسائل کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور گفت: حضور مردم یکی از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی بوده است.
کاظمی اظهار کرد: مردم طی بیش از ۱۶۰ روز با حضور و ایستادگی خود در برابر آنچه وی «دنیای استکبار» خواند، نقش مهمی در حفظ انسجام و اقتدار کشور ایفا کردند.
وی همچنین با اشاره به ایام اربعین و مناسبتهای مذهبی پیشرو، برای زائران حرم رضوی و زائران عتبات عالیات آرزوی توفیق کرد و یاد شهدا را گرامی داشت.
کاظمی بر ضرورت ادامه مسیر انقلاب و پایبندی به ارزشهای مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.