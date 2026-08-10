یک منبع دیپلماتیک لبنانی از عدم برگزاری دور جدید مذاکرات با رژیم صهیونیستی در ماه آینده خبر داد.

جوان آنلاین: یک منبع دیپلماتیک لبنانی به شبکه خبری المیادین اعلام کرد: برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات میان لبنان و طرف اسرائیلی در ماه آینده وجود ندارد.

به گزارش مهر، وی افزود: در صورت برگزاری دور جدید این مذاکرات، احتمالاً این نشست پس از پایان تابستان برگزار خواهد شد.

این منبع در ادامه گفت: طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی با گسترش «مناطق آزمایشی» پیش از حصول «پیشرفت» در دو منطقه قبلی، مخالفت کردند.

وی اظهار داشت: هیئت لبنانی ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه تمام انفجارها در جنوب ناشی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های نظامی بوده است را رد کرد.

این منبع همچنین گفت که هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی خواستار عقب‌نشینی حزب‌الله از ارتفاعات «علی الطاهر» در منطقه «نبطیه» شدند.