در سایه بحران های داخلی که ارتش رژیم صهیونیستی با آنها دست و پنجه نرم می کند رسانه های این رژیم مدعی برنامه تل آویو برای کاهش نیروهای خود در نوار غزه شدند.

جوان آنلاین: محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی مدعی هستند که این رژیم خود را برای کاهش چشمگیر تعداد نیروهای ارتش اشغالگر در نوار غزه آماده می کند به گونه ای که تعداد آنها تقریبا به سطح پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ بازگردد.

به گزارش مهر، براساس گزارش رسانه های عبری از جمله شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی این رویکرد نشان دهنده تغییر قابل توجه در الگوی استقرار نظامیان صهیونیست در نوار غزه است.

در این گزارش آمده است که مهم ترین بخش این طرح پایان مأموریت لشکر ۹۹ ارتش صهیونیستی است. در حال حاضر دو لشکر نظامی در نوار غزه فعالیت می کنند اما پس از پایان دوره مأموریت لشکر ۹۹ هیچ یگان دیگری جایگزین آن نخواهد شد.

این کاهش گسترده نیروها همزمان با بحث هایی در نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی درباره طرح های عقب نشینی محدود و آغاز مقدمات برای تشکیل یک نیروی بین المللی انجام می شود.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته همچنان بر مخالفت با عقب نشینی از نوار غزه پیش از خلع سلاح کامل جنبش حماس تاکید دارد. این رویکرد همچنین با فشارهای لجستیکی و چالش های داخلی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله کمبود نیروی انسانی و بحران ادامه دار فراخوان نیروهای ذخیره ارتباط دارد.