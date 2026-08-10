در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه با هماهنگی و حمایت کامل آمریکا انجام می شود، تلویزیون اسرائیل مدعی تشدید اختلافات میان دو طرف شد.

جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد که اختلافات میان این رژیم و آمریکا تشدید شده و پیام آمریکا به تل آویو این بوده که واشنگتن خواهان پایان جنگ در سه جبهه ایران، لبنان و غزه است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، ادعا شده است که شکاف میان رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان دو متحد که تا همین اواخر بر منافع مشترک تاکید داشتند در حال افزایش است و تل آویو و واشنگتن دیگر مواضع یکسانی ندارند!

این شبکه افزود، فاصله میان اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و اقدامات و گزارش های واشنگتن بیشتر شده و اختلافات میان تل آویو و دولت دونالد ترامپ در شرایطی تشدید شده که این مسئله برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مناسب نیست.

بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر نسبت به توقف عملیات ترور هدفمند و تغییر در نحوه فعالیت ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به مقامات سیاسی اعتراض کرده اند.

این شبکه به نقل از منابع خود مدعی شد که آمریکا خواهان پایان درگیری های رژیم صهیونیستی در هر سه جبهه فعال است. این پیام از سوی برد کوپر فرمانده سنتکام که در تعطیلات آخر هفته به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود به تل آویو منتقل شده است.

این در حالی است که نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه درباره توافق غزه گفت که رژیم صهیونیستی سند ۱۵ بندی را نمی پذیرد و ارتش این رژیم تا زمان خلع سلاح کامل حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت، آمریکا پیشنهادهایی دارد که برخی از آنها برای تل آویو قابل قبول و برخی دیگر غیرقابل قبول است.