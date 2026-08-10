چند کشته و زخمی در حملات یمن به مراکز و انبار تسلیحات ائتلاف سعودی

نیروهای مسلح یمن در دور جدیدی از عملیات‌ دقیق خود، مراکز تجمع، انبارهای مهمات و اتاق‌های عملیاتی نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی را در منطقه «المخا» هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی به شبکه «المسیره» گفت که نیروهای مسلح یمن یکشنبه شب، عملیات‌ هدفمند خود علیه مراکز تجمع و انبارهای تسلیحات ائتلاف سعودی در منطقه المخا را از سر گرفتند.

این عملیات‌ها تنها چند ساعت پس از هشدار رسمی وزارت دفاع دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعاء صورت گرفت. در این بیانیه، از شهروندان در مناطق تحت اشغال خواسته شده بود تا از مراکز تجمع و انبارهای اسلحه وابسته به متجاوزان فاصله بگیرند.

وزارت دفاع یمن همچنین تأکید کرد که مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از «نظامی‌سازی مناطق غیرنظامی» بر عهده متجاوزان سعودی است.

در همین راستا، فعالان فضای مجازی با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از لحظه هدف قرار گرفتن این مراکز، تأکید کردند که ائتلاف سعودی عامدانه انبارهای مهمات خود را در مجاورت منازل مسکونی شهروندان مستقر کرده است تا از آن‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده کند.

این حملات موفقیت‌آمیز، بار دیگر بر اشراف اطلاعاتی و توان رزمی نیروهای مسلح یمن در رصد و تعقیب تحرکات متجاوزان در مناطق اشغالی تأکید دارد؛ رویکردی که گزینه‌های میدانی دشمن را محدود کرده و پایگاه‌ها و ادوات آن‌ها را تحت سیطره دائمی و حملات قاطعانه ارتش یمن قرار داده است.