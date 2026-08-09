کد خبر: 1373337
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
نایب‌قهرمان جهان در آستانه اخراج

اضافه‌وزن کار دست جوان داد 

اضافه‌وزن کار دست جوان داد  اضافه‌وزن احمد جوان، کشتی‌گیر ۶۱ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد و نایب‌قهرمان جهان، این روز‌ها به حاشیه اصلی تیم ملی کشتی آزاد تبدیل شده است. موضوعی که با واکنش رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی همراه شد
دنیا حیدری

جوان آنلاین: اضافه‌وزن احمد جوان، کشتی‌گیر ۶۱ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد و نایب‌قهرمان جهان، این روز‌ها به حاشیه اصلی تیم ملی کشتی آزاد تبدیل شده است. موضوعی که با واکنش رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی همراه شد. 
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در این خصوص گفت: «او هنوز خط نخورده است، اما من دیدم که دیروز کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد و پژمان درستکار از او تعهد گرفتند. وزن جوان بالاست و وقتی در ۵۵ کیلوگرم نیز کشتی می‌گرفت، من سر همین وزن او را به اردو راه نمی‌دادم. به هر حال از این کشتی‌گیر تعهد گرفته شد و در صورتی که وزن خود را سریعاً کاهش ندهد، ظرف یک هفته آینده از اردوی تیم ملی خط خواهد خورد.»
پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی هم با تأیید اضافه‌وزن زیاد این کشتی‌گیر و تأکید بر رعایت تمام قوانین مسابقات انتخابی برای موفقیت تیم ملی گفت: «بنای ما بر اخراج احمد جوان نیست، اما او در اردوی پیش وزن غیرمتعارفی داشت. برای رسیدن به وزن ۶۱ کیلوگرم با مربی بدنساز تیم، مربی شخصی‌اش، آقای قاسم‌نیا و همچنین دکتر حمید جلسه‌ای برگزار کردیم و مواردی را در بحث تمرینی و تغذیه ورزشی به او گفتیم. توقع ما این بود که احمد جوان در این اردو به وزن ایده‌آلی که مدنظر داشتیم برسد، اما متأسفانه مواردی که به او گفته بودیم، رعایت نشده و آن چیزی که می‌خواستیم انجام نشده است.»
درستکار ادامه داد: «احمد در این اردو حضور خواهد داشت. رسانه‌ها به شکلی خبر را منتشر کرده‌اند که انگار قرار است اخراج شود، در حالی که بنای ما بر اخراج نیست. البته تذکر جدی به او داده شده است. اگر احمد به وزن برسد، طبق چرخه انتخاب تیم ملی، حق اوست که انتخاب شود و خودش نماینده ایران خواهد بود، اما اگر بخواهد مواردی را که به او گفته شده رعایت نکند، ما برای موفقیت تیم ملی باید به فکر جایگزین او باشیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کشتی گیر ، کشتی آزاد ، ورزش
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