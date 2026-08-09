قبوض نجومی برق!

جوان آنلاین: مشترکان خانگی دستمزد صرفهجویی در مصرف برق را دریافت کردند و قبوض برق نجومی در مرداد، هدیه وزارت نیرو به مشترکان خانگی بود. در حالی که وزارت نیرو مدعی است تعرفه برق افزایش نیافته، اما قبوض برق مشترکانی که مصرفشان از خرداد ماه تاکنون ثابت بوده، در ماههای تیر و مرداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده است. زمانیکه قبوض برق مشترکان سندی بر گرانی قیمتهاست، قطعاً تأیید و تکذیب وزارت نیرو نمیتواند افکار عمومی را قانع کند.
قبوض برق خانگی مرداد ماه در مقایسه با تیرماه، با افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی روبهرو شده است، بهطوریکه میزان مصرف ثابت مانده، اما ارقام محاسبه شده متفاوت و صعودی است. به عنوان مثال قبض برق یک واحد آپارتمان که در تیر ماه کمتر از ۲ میلیون تومان بوده و در اول مرداد قبض صادره را پرداخت کردند، در ۱۷ مرداد قبض جدیدی با مبلغ ۴میلیون تومان دریافت کردند که مهلت پرداخت آن ۲۵ مرداد است. بررسی قبوض برق این مشترک نشان میدهد که میزان مصرف ثابت بوده است.
همچنین در مورد دیگری، قبض یکی از مشترکان در تیرماه ۷۰۰ هزار تومان صادر شده، ۵۰۰ هزار تومان از وزارت نیرو طلب داشتند، فقط مبلغ ۲۰۰هزار تومان در پنجم مرداد به حساب وزارت نیرو واریز کردند، اما در کمال ناباوری، ۱۶ مرداد قبض جدیدی به دستشان رسیده با مبلغ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. صدور این قبوض در حالی است که طبق قبض برق، میزان مصرف ثابت بوده است.
صدها مورد اینچنینی میتوان از غافلگیری مشترکان خانگی در نیمه مرداد نام برد. از اینرو در روزهای اخیر، موجی از واکنشهای منفی در فضای مجازی به راه افتاده و مشترکان قبوض برقشان را منتشر و نسبت به گرانی غیرمنطقی تعرفه برق در مرداد ماه گله میکنند و این افزایش چندبرابری در مدت کوتاه را برای بسیاری از خانوارها غیرقابلتحمل میدانند.
برخی تحلیلگران با توجه به فشارهای معیشتی و رشد هزینههای زندگی خانوار، افزایش قیمت تعرفه برق در میانه تابستان را در امتداد روند گرانیها ارزیابی میکنند و نسبت به تشدید فشار بر خانوارها هشدارمیدهند.
افزایش قبوض برق با درآمد خانوار همخوانی ندارد
افزایش قیمت تعرفه برق در مردادماه، در مقایسه با ماه گذشته، موجب شده برخی از مشترکان، گرانی اخیر را به جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران مرتبط بدانند و در فضای مجازی اعلام میکنند که هزینه جنگ از جیب مردم پرداخت میشود. علاوه بر این، قبوض نجومی صادر شده به هیچ وجه با تقدیر و تشکر وزارت نیرو از صرفهجویی مشترکان خانگی همخوانی ندارد و مردم انتظار دریافت هدیه داشتند، نه جریمه.
متأسفانه دولت باز هم افزایش قیمت را راهکار عبور از ناترازی برق در تابستان انتخاب کرد و بعد از افزایش قیمت برق در اردیبهشت، به بهانه افزایش مصرف، بار دیگر تعرفه برق را افزایش داد.
برخی از کاربران با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی، معتقدند که «تنها راه تأمین بودجه، گرانی مستمر اقلام ضروری زندگی شده است»؛ از برق و آب گرفته تا نان، خودرو، مسکن، گوشت، روغن و حتی ارز. گروهی دیگر از کاربران با لحنی صریحتر، نسبت به تکرار سیاستهای قیمتی ابراز دلخوری کرده و نوشتهاند: «هر روز یک راهکار جدید برای فشار به مردم پیدا میشود». این دسته از مخاطبان معتقدند در شرایطی که سطح درآمدها همگام با هزینههای زندگی رشد نکرده، هرگونه افزایش قیمت در خدمات عمومی میتواند وضعیت معیشتی را دشوارتر کند. برخی نیز با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی کشور تأکید کردهاند که «مشکل کم بود، این هم اضافه شد» و از تصمیمگیریهای اقتصادی بهشدت انتقاد کردهاند. این گروه از کاربران، افزایش قیمت برق را در تضاد با توان اقتصادی خانوارها ارزیابی کرده و آن را نگرانکننده میدانند.
تکذیب افزایش تعرفههای برق
بهرغم نمونههای متعدد از صدور قبوض نجومی برق در مردادماه، مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، این خبر را تکذیب میکند و میگوید: «قیمت برق گران نشده و افزایش رقم قبوض ناشی از مصرف بالاتر از الگوست.»
وی میافزاید: «تعرفه برق فقط یکبار در سال و در اوایل اردیبهشت تغییر میکند و در روزهای اخیر هیچ تغییر قیمت تازهای در قبوض اعمال نشده است.» رجبیمشهدی تأکید میکند: «اگر مصرف مشترک از الگوی تعیین شده بیشتر باشد، هزینه برق مشترک به صورت پلکانی و با ارقام بالاتر محاسبه میشود، اما مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، برق را با تعرفه یارانهای دریافت میکنند.» بدیهی است که با وجود صدها مورد از افزایش مبلغ قبض برق در مردادماه، تکذیب رجبی مشهدی و سایر مدیران مربوطه، افکار عمومی را قانع نمیکند، چراکه سند، قبوضی است که به مشترکان خانگی تحمیل شده است.