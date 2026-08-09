هشدار صنعا به عربستان: وقت تلف نکنید

جوان آنلاین: «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، در پستی در شبکه «ایکس» نوشت: « عربستان وقت را تلف می‌کند و فرصت‌ها را از بین می‌برد و در این توهم غرق است که جهان برای دفاع از سیاست‌های احمقانه‌ و توهمات خام شکست خورده‌اش به میدان خواهد آمد.

برخی کشورها ممکن است با بیانیه و محکومیت شما را راضی نگه دارند یا اتحادی صوری با شما اعلام کنند.

یقین حتمی و گریزناپذیر این است که عربستان سعودی مجبور به ترک یمن خواهد شد و غرامت هر سنگی را که در یمن نابود کرده است، خواهد پرداخت، محاصره خود را لغو خواهد کرد، دست خود را از بنادر و فرودگاه‌ها کوتاه خواهد کرد و درس عبرت خواهد گرفت و حدومرز خود را خواهد شناخت.»