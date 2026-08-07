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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
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کابوس پهپادها در سرزمین‌های اشغالی؛ تل‌آویو نگران ترور مقامات خود شد

تل‌آویو رژیم صهیونیستی در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی از تهدید پهپادها، در حال بررسی ممنوعیت شش‌ماهه پرواز پهپادهای شخصی است.

جوان آنلاین: همزمان با افزایش نگرانی‌های امنیتی در سرزمین‌های اشغالی نسبت به گسترش استفاده از پهپادها، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در حال بررسی تشدید محدودیت‌ها بر به‌کارگیری این پرنده‌ها هستند. این نگرانی‌ها در پی هشدارها درباره احتمال استفاده از پهپاد در اجرای حملات یا عملیات ترور مطرح شده است.

در همین راستا، کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی با ممنوعیت استفاده از پهپادهای شخصی به مدت شش ماه موافقت کرده و هم‌زمان بررسی سازوکارهای اجرایی و استثناهای احتمالی این تصمیم ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، روز گذشته «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نشست اضطراری برای بررسی تهدید پهپادها در سرزمین‌های اشغالی و پیامدهای تصمیم اخیر کابینه برگزار کرد.

روزنامه عبری‌زبان «یسرائیل هیوم» گزارش داد که در این نشست، راهکارهای اجرای این تصمیم و پیامدهای گسترده آن برای شهرک‌نشینان و همچنین صنعت پهپاد مورد بررسی قرار گرفت. در حالی که نهادهای امنیتی خواستار توقف کامل پرواز پهپادهای شخصی هستند، گزینه‌های جایگزین نیز در دست بررسی قرار دارد.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز درصدد است طرحی فوری و جامع برای ایجاد توان عملیاتی در مقابله با این تهدید تدوین کند. این اقدام همزمان با تکمیل سازوکارهای اجرایی و تدوین مقررات جدید برای نحوه استفاده از پهپادها دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، برخی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی خواهان ممنوعیت کامل پرواز پهپادهای شخصی در سراسر سرزمین‌های اشغالی هستند، اما اجرای چنین تصمیمی پیامدهای گسترده‌ای برای شهرک‌نشینان و شرکت‌های فعال در صنعت پهپاد خواهد داشت.

مطابق طرح پیشنهادی، در مرحله نخست برای افرادی که اقدام به استفاده از پهپادهای شخصی کنند جریمه مالی در نظر گرفته می‌شود و در مراحل بعدی این تخلف می‌تواند به جرم کیفری تبدیل شود.

بر اساس این طرح، محدودیت‌ها تا زمان تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های جدیدی که نهادهای مجاز به استفاده از پهپاد و مناطق مجاز برای پرواز آنها را مشخص می‌کند، ادامه خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی مدعی است که پهپادها به دلیل سهولت دسترسی، کاربری آسان و تنوع کاربرد، به تهدیدی فزاینده تبدیل شده‌اند.

سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) نیز در توجیه این محدودیت‌ها اعلام کرده است که نگرانی‌هایی درباره استفاده از پهپادها برای اجرای عملیات ترور علیه مسئولان و شخصیت‌های عمومی، به‌ویژه در جریان کارزارهای انتخاباتی انتخابات سراسری این رژیم، وجود دارد.

در همین حال، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی این اقدامات را با تهدیدهای منتسب به ایران علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش «سارا نتانیاهو» نیز مرتبط دانسته‌اند.

با این حال، هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای ممنوعیت پهپادهای شخصی اتخاذ نشده است؛ زیرا میان درخواست نهادهای امنیتی برای اعمال ممنوعیت کامل و ضرورت تداوم استفاده از پهپادها در بخش‌های غیرنظامی، تجاری و صنعتی اختلاف‌نظر وجود دارد.

برچسب ها: تل آویو ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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