وزیر امور خارجه مصر با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک رویکرد مشترک عربی برای آینده امنیت منطقه، اعلام کرد کشور‌های عربی باید خود در طراحی ترتیبات امنیتی آینده نقش محوری داشته باشند و اجازه ندهند تصمیم‌گیری درباره امنیت منطقه بدون مشارکت آنها انجام شود.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه الرای، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در حاشیه نشست وزیران عربی و اسلامی حمایت از قدس در امان، بر ضرورت تدوین یک چشم‌انداز مشترک عربی برای آینده امنیت منطقه تأکید کرد و گفت کشور‌های منطقه باید نقش اصلی را در طراحی هرگونه ترتیبات امنیتی آینده بر عهده داشته باشند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده میان وزیران حاضر در این نشست، اظهار داشت که موضوع ترتیبات امنیتی منطقه‌ای از مهم‌ترین محور‌های رایزنی‌ها بوده و بر اهمیت شکل‌گیری موضعی واحد میان کشور‌های عربی درباره امنیت منطقه تأکید شده است.

عبدالعاطی تصریح کرد: مصر بر این باور است که امنیت منطقه باید به دست کشور‌های منطقه تأمین شود و ترتیبات آینده نیز باید بازتاب‌دهنده منافع دولت‌های منطقه باشد.

به گفته وی، گفت‌و‌گو‌های عربی برای تدوین یک تصور مشترک در این زمینه ادامه دارد تا از تکرار تجربه توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ جلوگیری شود؛ توافقی که به گفته او، کشور‌های منطقه در شکل‌گیری ترتیبات امنیتی مرتبط با آن نقش کافی نداشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ادامه تنش میان آمریکا و ایران را یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی منطقه دانست و اظهار کرد مصر به همراه اردن، کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای، از راهکار‌های دیپلماتیک و گفت‌و‌گو برای مهار تنش‌ها حمایت می‌کند.

عبدالعاطی با بیان اینکه راه‌حل‌های نظامی در گذشته نتوانسته‌اند امنیت و ثبات پایدار ایجاد کنند، ابراز امیدواری کرد با دستیابی به ترتیباتی درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، زمینه ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن و رسیدن به توافقی پایدار درباره مسائل مورد اختلاف فراهم شود.

وی تأکید کرد ابتکار کشور‌های عربی برای تدوین یک چارچوب مشترک امنیتی، با هدف تضمین مشارکت مؤثر دولت‌های منطقه در هرگونه سازوکار امنیتی آینده و حفظ منافع مشترک آنها دنبال می‌شود.