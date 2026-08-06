حکم قضایی روسیه برای ۳۶ مزدور اوکراین از ۱۳ کشور/ دو کشته در حمله پهپادی به بریانسک

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس و بنا بر اعلام روز پنجشنبه دادستانی کل روسیه، ۲۰ نفر از این افراد به صورت غیابی محاکمه شدهاند.
به گزارش ایرنا، بنا بر این گزارش، شهروندانی از گرجستان، آمریکا، لیتوانی، پاراگوئه، دانمارک، مالت، سوئیس، سوئد، برزیل، کلمبیا، پرو، نیوزیلند و «انگلیس و ایرلند شمالی» در میان افرادی هستند که به خاطر مشارکت در حمله نیروهای مسلح اوکراین به منطقه کورسک محکوم شدهاند.
به گزارش ایرنا، جزئیات بیشتری درباره حکم صادره برای این افراد اعلام نشده است.
نیروهای مسلح اوکراین مرداد ۱۴۰۳ در مناطقی از استان کورسک روسیه پیشروی کردند و عملیات بازپسگیری این منطقه در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۴ با مشارکت نیروهای ارتش کرهشمالی به پایان رسید. پس از آن، مقامهای روس اعلام کردند که نوار حائل به عمق هشت تا ۱۲ کیلومتر در خاک اوکراین برای صیانت از منطقه کورسک ایجاد میشود.
جنگ اوکراین در پی بیتوجهی غرب نسبت به نگرانیهای امنیتی مسکو و گسترش نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تا نزدیکی مرزهای روسیه کلید خورد و در پنجم اسفند ۱۴۰۰ آتش جنگ با آنچه مسکو «عملیات ویژه نظامی» علیه اوکراین خواند، شعلهور شد، جنگی که همچنان ادامه دارد.
پیش از این، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد: در مجموع ۵۶ کشور با کمک به عملیات پهپادی، عملاً در حال جنگ با روسیه در اوکراین هستند.
انهدام ۱۱۵۵ پهپاد و حمله روسیه به ۱۵۵ منطقه اوکراین
در همین حال، وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش داد: نیروهای پدافند هوایی این کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۵۵ پهپاد، ۲۰ بمب هوایی اوکراین را منهدم کردند.
این وزارتخانه در گزارش دیگری افزود: نیروهای روسی طی ۲۴ ساعت گذشته به تأسیسات زیرساختی و مراکز لجستیکی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین حمله کردهاند.
در این بیانیه آمده است: نیروهای هوایی عملیاتی-تاکتیکی، پهپادهای تهاجمی، نیروهای موشکی و توپخانه نیروهای مسلح روسیه، تأسیسات زیرساختی سوخت، انرژی و حمل و نقل، مراکز لجستیکی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین، انبارهای پهپادهای تهاجمی و همچنین نقاط استقرار موقت نیروهای مسلح این کشور و مزدوران خارجی را در ۱۵۵ منطقه هدف قرار دادند.
دو کشته در حمله پهپادی اوکراین به بریانسک
فرماندار منطقه بریانسک - واقع در غرب روسیه و هم مرز با اوکراین و بلاروس- نیز روز پنجشنبه اعلام کرد: در نتیجه حملات نیروهای مسلح اوکراین به این منطقه، دو شهروند غیرنظامی کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.
کووالچوک در پیامرسان روسی «مکس» نوشت: در منطقه سوزمسکی، یک پهپاد به یک خودروی مسافربری در حال حرکت برخورد کرد، یک تراژدی بزرگ رخ داد و راننده خودرو در دم جان باخت.
به گفته وی، بنا بر گزارشهای اولیه از حمله پهپادی، چندین خودرو و یک پمپ بنزین در نووزیبکوف در منطقه بریانسک آسیب دیدهاند.
میخائیل اورایف فرماندار منطقه یاروسلاول روز پنجشنبه در پیامرسان «مکس» نوشت: امروز، بزرگترین حمله پهپادی اوکراین در این منطقه دفع شد.
وی افزود: نیروهای پدافند هوایی و جنگ الکترونیک همه پهپادهای مهاجم که تعداد آنها ۹۳ فروند بود را منهدم کردند.
فرماندار منطقه یاروسلاول گفت: این حملات تلفاتی نداشت، اما چهار نفر بر اثر اصابت ترکش دچار جراحت شدند که در این میان دو زن و یک مرد در بیمارستان بستری شدند؛ مصدوم دیگر در محل حادثه درمان شد.
بازداشت سه نوجوان در شرق دور روسیه
از سوی دیگر، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که سه نوجوان را در منطقه پریمورسکی در رق دور این کشور که به دستور یک سازمان تروریستی اوکراینی در حال جمع آوری اطلاعات درباره محل اقامت شرکتکنندگان در عملیات نظامی روسیه در اوکراین بودند، بازداشت کرده است.
بنا بر این گزارش، این نوجوانان از محل سکونت و محل کار پرسنل نظامی، وسایل نقلیه مورد استفاده آنها و فضاهای پارکینگ آنها، دوربینهای فیلمبرداری نصب شده بر روی خانهها و سایر ساختمانهای مجاور عکس و فیلم تهیه و امکان کارگذاری مخفیانه وسایل انفجاری را بررسی کرده بودند.