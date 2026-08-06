کد خبر: 1372790
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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

فرصت‌های شغلی در آمریکا کاهش یافت

1 فرصت‌های شغلی در آمریکا طی ماه ژوئن در حالی کاهش یافت که بخش درمان نیز با افت شدید استخدام مواجه شد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، فرصت‌های شغلی در آمریکا طی ماه ژوئن کاهش یافت و بخش خدمات درمانی و کمک‌های اجتماعی در این کشور با بیشترین افت در نزدیک به یک سال اخیر مواجه شد.

به گزارش تسنیم، گزارش وزارت کار آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، همچنین از افزایش جزئی تعداد افرادی که شغل خود را ترک کردند، حکایت داشت؛ اقدامی که احتمالا با هدف یافتن فرصت‌های شغلی بهتر انجام شده است.

افزایش ترک شغل می‌تواند رشد دستمزد‌ها را محدود کند و دیدگاه اقتصاددانان درباره اینکه بازار کار عامل ایجاد تورم نیست را تقویت کند. با این حال، بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو (بانک مرکزی) امسال برای مهار تورمی که در پی جنگ خاورمیانه افزایش یافته است، نرخ بهره را بالا ببرد.

کارل واینبرگ، اقتصاددان ارشد شرکت «های‌فرکوئنسی اکونومیکس»، گفت: تصویر کلی، یک بازار کار باثبات است.

وی افزود: این وضعیت با سازگار شدن اقتصاد با نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، تورم بیشتر، احتمال سخت‌تر شدن شرایط پولی و آغاز رکود جهانی از آسیا، جایی که بسیاری از زنجیره‌های تامین تولید در آن ریشه دارند، تغییر خواهد کرد.

بر اساس گزارش فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار وزارت کار آمریکا، تعداد فرصت‌های شغلی که معیاری برای سنجش تقاضای نیروی کار است، تا آخرین روز ژوئن ۱۷۸ هزار مورد کاهش یافت و به ۷ ٫ ۳۵۹ میلیون فرصت رسید.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، تعداد ۷ میلیون و چهارصد هزار فرصت شغلی خالی را برای ژوئن پیش‌بینی کرده بودند.

برخی کارشناسان گفته‌اند باید با احتیاط به گزارش فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار نگاه کرد چرا که نرخ مشارکت در این نظرسنجی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

اقتصاددانان همچنان معتقدند بازار کار آمریکا در وضعیت «استخدام آهسته، تعدیل نیروی آهسته» قرار دارد؛ وضعیتی که به بانک مرکزی این کشور اجازه می‌دهد تمرکز خود را روی تورم حفظ کند.

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره هدف خود را در محدوده ۳ ٫ ۵۰ تا ۳ ٫ ۷۵ درصد بدون تغییر نگه داشت. ۳ عضو کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش ۰ ٫ ۲۵ درصدی نرخ بهره شدند.

تعداد فرصت‌های شغلی در بخش خدمات درمانی و کمک‌های اجتماعی در ژوئن ۱۴۷ هزار مورد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت این بخش از ژوئیه ۲۰۲۵ بود. این بخش در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش جمعیت سالمند، یکی از عوامل اصلی رشد اشتغال بوده است. وضعیت حفاظت موقت از صد‌ها هزار مهاجر اهل هائیتی و ۶ کشور دیگر نیز پایان یافته است.

سنهـا پوری، اقتصاددان آزمایشگاه استخدام ایندید، گفت: با توجه به اینکه نیروی کار متولد خارج از آمریکا عامل اصلی کاهش جمعیت فعال اقتصادی بوده است، وابستگی بخش خدمات درمانی به جذب نیروی کار بین‌المللی ممکن است باعث شود این بخش بیش از سایر بخش‌ها در معرض تاثیر محدودیت عرضه نیروی کار بر استخدام قرار گیرد.

تعداد فرصت‌های شغلی در بخش تفریح و گردشگری نیز ۸۶ هزار مورد کاهش یافت که بیشتر این افت مربوط به هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها بود. در مقابل، فرصت‌های شغلی در بخش خرده‌فروشی و همچنین بخش فعالیت‌های مالی افزایش یافت. نرخ فرصت‌های شغلی از ۴ ٫ ۵ درصد در ماه مه به ۴ ٫ ۴ درصد در ژوئن کاهش یافت.

تعداد استخدام‌ها با ۹۶ هزار مورد افزایش به ۵ ٫ ۳۴۸ میلیون نفر رسید که بخش خدمات درمانی و کمک‌های اجتماعی پیشتاز آن بود. با این حال، استخدام در هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها ۷۷ هزار مورد کاهش یافت که احتمالا ناشی از پایان اثر مثبت مسابقات جام جهانی اخیر فوتبال بوده است. نرخ استخدام نیز از ۳ ٫ ۳ درصد در ماه مه به ۳ ٫ ۴ درصد افزایش یافت.

برچسب ها: آمریکا ، فرصت شغلی ، بانک مرکزی
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