جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس خبر داد و اعلام کرد که تردد در سایر محور‌های مواصلاتی کشور و مرز‌های زمینی روان است.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است؛ این در حالی است که تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

به گزارش ایسنا، به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، در محور چالوس مسیر شمال به جنوب نیز تردد بدون مشکل در جریان بوده و محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی همچنین درباره آخرین وضعیت ترافیکی مرز‌ها اظهار کرد: تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های مهران، چذابه، تمرچین، شلمچه، خسروی و باشماق روان است. همچنین در محور ایلام ـ سرابله ـ حمیل و مسیر مرز مهران ـ ایلام نیز مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی در ادامه از انسداد محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمتعلی خبر داد و افزود: تردد در این مسیر از طریق مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.