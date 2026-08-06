فرمانده مرزبانی فراجا، اشراف اطلاعاتی، آموزش و آمادگی عملیاتی را محور تحقق امنیت پایدار در مرز‌ها دانست.

جوان آنلاین: از سنندج، مرز‌های غرب و شمال‌غرب کشور به دلیل همجواری با کشور‌های همسایه و موقعیت راهبردی، همواره یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تأمین امنیت ملی به شمار می‌رود؛ عرصه‌ای که حفظ ثبات و آرامش در آن نیازمند هوشیاری مستمر، اشراف اطلاعاتی و آمادگی همه‌جانبه نیرو‌های مرزبانی است.

به گزارش تسنیم، دوازدهمین کمیسیون عملیات مرزبانی فراجا ویژه غرب و شمال‌غرب کشور در کردستان، فرصتی برای بررسی آخرین وضعیت مرزها، ارزیابی عملکرد یگان‌ها و تبیین راهبرد‌های عملیاتی در مسیر ارتقای امنیت پایدار بود؛ نشستی که با حضور فرمانده مرزبانی انتظامی کشور و جمعی از فرماندهان و مسئولان مرزبانی استان‌های این منطقه برگزار شد.

سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا صبح امروز در این کمیسیون با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اطلاعات در موفقیت مأموریت‌های مرزی اظهار کرد: اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، دو راهبرد مهم و کلیدی در اجرای مأموریت‌های مرزبانی است و تمامی اقدامات باید با رویکرد دقیق اطلاعاتی و دفاعی دنبال شود.

وی با بیان اینکه اطلاعات، روح حاکم بر اجرای مأموریت‌های مرزبانی است، افزود: هیچ عملیات و مأموریتی بدون برخورداری از اشراف اطلاعاتی کارآمد، کامل نخواهد بود و باید در این حوزه با جدیت و اهتمام ویژه حرکت کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان در مناطق مختلف کشور، برقراری امنیت پایدار و مردم‌داری را از مهم‌ترین اهداف مرزبانی عنوان کرد و گفت: مرزبانی با اشراف کامل بر مرز‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران، در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم است و اجازه ایجاد ناامنی در نوار مرزی را به هیچ دشمن و تهدیدی نخواهد داد.

سردار جاویدان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق راهبرد‌های فرماندهی مرزبانی فراجا تصریح کرد: تحقق این راهبرد‌ها نیازمند استمرار، دقت بالا، سرعت عمل، هوشیاری و اشراف کامل در تمامی مأموریت‌هاست و باید این مؤلفه‌ها در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.

وی آموزش را یکی از شاخص‌های اصلی هوشمندی و سلامت سازمانی دانست و خاطرنشان کرد: آموزش، آگاهی‌بخشی و تربیت نیرو‌های متعهد، متخصص و توانمند از نیاز‌های اساسی هر سازمانی است و نقش مهمی در پیشرفت، تعالی و دستیابی به اهداف دارد.

فرمانده مرزبانی فراجا همچنین بر مقابله جدی با پدیده قاچاق در دو سوی مرز‌ها تأکید کرد و گفت: جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی، مقابله با ورود کالا‌های غیرمجاز و ممنوعه، برخورد قاطع با قاچاقچیان و مبارزه با قاچاق انسان و ورود اتباع غیرمجاز از اولویت‌های مهم مرزبانی است.

سردار جاویدان در پایان، خدمت در مناطق مرزی و صعب‌العبور را اقدامی ارزشمند و عبادتی بزرگ توصیف کرد و افزود: مرزبانان به عنوان سربازان ولایت، با افتخار و تمام توان در سخت‌ترین شرایط از مرز‌های ایران اسلامی حراست می‌کنند تا امنیت و آرامش مردم پایدار بماند.

فرماندهان مرزبانی استان‌های مرزی کردستان و شمال‌غرب نیی در این نشست هر کدام گزارشی از آخرین وضعیت مرز‌های منطقه ارائه دادند.