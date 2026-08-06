جوان آنلاین: به نقل از وبگاه النشره، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین و «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهوری مصر در دیداری رسمی، روابط دوجانبه، همکاریهای راهبردی و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی را بررسی کردند.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش خبرگزاری بحرین، دو طرف بر توسعه همکاریهای مشترک، تقویت هماهنگیهای سیاسی و گسترش روابط دوجانبه در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور تأکید کردند.
پادشاه بحرین با اشاره به روابط تاریخی منامه و قاهره، از حمایت مصر از کشورش برای حفظ امنیت، حاکمیت و ثبات خود قدردانی کرد.
وی همچنین حمله به بندر دمیاط مصر را محکوم و بر همبستگی کامل بحرین با قاهره و حمایت از اقدامات این کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتیاش تأکید کرد.
در مقابل، رئیسجمهور مصر نیز حمایت قاهره از اقدامات منامه برای حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت این کشور را اعلام کرد.
دو طرف در ادامه، با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت تشدید تلاشها برای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه تأکید کردند.
سران مصر و بحرین همچنین خواستار ادامه رایزنیها و هماهنگیهای مشترک درباره مسائل مورد اهتمام دو کشور شدند.