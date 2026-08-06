جنبش امل: مقاومت تنها گزینه برای دفاع از لبنان است

جنبش امل با انتقاد از موضع دولت لبنان در مذاکرات مستقیم با صهیونیست‌ها گفت که رژیم اشغالگر به هیچ توافقی پایبند نبوده و مقاومت تنها گزینه برای مبارزه با دشمن و دفاع از کشور است.

جوان آنلاین: به نقل از وب سایت النشره، در میان ادامه اصرار دولت لبنان بر مذاکرات مستقیم با صهیونیست‌ها و توافق تسلیم، جنبش امل به شدت از این اقدامات دولت انتقاد کرد.

به گزارش مهر، علی خریس، نماینده ارشد پارلمان لبنان وابسته به جنبش امل، در جریان مراسم سالگرد انفجار بندر بیروت اظهار داشت که جنبش امل از همان ابتدا خواستار حقیقت کامل در مورد انفجار بندر و تحقیقات شفاف و عادلانه‌ای بوده است که مسئولیت‌ها را تعیین کند و عاملان را به سزای اعمالشان برساند؛ به دور از هرگونه تعصب یا سیاسی‌کاری، تا عدالت در حق شهدا و خانواده‌هایشان اجرا شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود، با انتقاد از ادامه مذاکرات مستقیم دولت لبنان با دشمن صهیونیستی که دور جدید آن دیروز در رم برگزار شد، گفت: کاملاً ثابت شده که دشمن صهیونیستی به هیچ توافق یا تفاهمی احترام نمی‌گذارد و به آتش‌بس نیز پایبند نیست. در عوض، این رژیم همچنان به حملات روزانه خود، ارتکاب قتل عام، تخریب و آتش زدن خانه‌ها و هدف قرار دادن غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

این مسئول جنبش امل تاکید کرد: همه این جنایت صهیونیست‌ها در سایه سکوت مشکوک بین‌المللی و ناتوانی جامعه جهانی در وادار کردن اشغالگران به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و توقف تجاوزات آنها صورت می‌گیرد.

علی خریس اظهار داشت: لبنان به حقوق ملی خود پایبند خواهد ماند و اراده مقاومت که ناشی از تعهد به راه امام حسین علیه السلام و فداکاری‌های شهداست، همه تلاش‌ها و توطئه‌های دشمن برای تجاوز و سلطه بر کشور ما را شکست می‌دهد.

وی در پایان خواستار تقویت وحدت ملی و پایبندی به گزینه مقاومت در مقابله با اشغالگری و دفاع از حاکمیت ملی شد و گفت: ارتش لبنان آماده است تا در تمام مناطقی که دشمن صهیونیستی از آنها عقب‌نشینی می‌کند، مستقر شود.