حمله روسیه به دو کشتی حامل محموله نظامی اوکراین در دریای سیاه

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای تأکید کرد که نیروهای مسلح روسیه حملات خود را علیه شناورهای دریایی در خدمت نیروهای مسلح اوکراین ادامه میدهند. در این بیانیه آمده است که دو کشتی مذکور، عصر دیروز در حین انتقال محموله نظامی، توسط پهپادها هدف قرار گرفتند.
به گزارش مهر، همچنین، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۶۰۵ پهپاد اوکراینی در طول شب خبر داد. این حملات تنها یک روز پس از آن صورت میگیرد که وزارت دفاع روسیه از حملات دقیق و مستقیم به مراکز لجستیک، کارگاههای ساخت پهپادهای دوربرد و انبارهای متعلق به نیروهای مسلح اوکراین در کییف و حومه آن خبر داد.
در بیانیه دیروز وزارت دفاع روسیه نیز آمده بود که سه کشتی تجاری دیگر در جنوب اودیسا که در حال انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلح اوکراین بودند نیز هدف قرار گرفتهاند.
در پی تداوم حملات متقابل میان دو کشور، نیروهای روسیه به طور روزانه مجتمعهای صنعتی نظامی اوکراین را که در زمینه تولید و ذخیرهسازی پهپادهای دوربرد و میانبرد فعالیت میکنند، و همچنین مراکز تصمیمگیری، بنادر و زیرساختهای نظامی اوکراین را هدف قرار میدهند.