جوان آنلاین: روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بهصورت محرمانه یک کارگروه ویژه برای کوبا تشکیل داده است تا فشار بر دولت این کشور برای اجرای تغییرات اقتصادی، سیاسی و مدیریتی مورد نظر «دونالد ترامپ» را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، تشکیل این کارگروه به سیا امکان میدهد منابع مالی، فنی و نیروی انسانی بیشتری را با سرعت به مأموریتهای مرتبط با کوبا اختصاص دهد.
به نوشته این روزنامه، این کارگروه شامل مأموران متخصص در جذب و هدایت منابع اطلاعاتی، تحلیلگران اطلاعاتی، مأموران عملیات سایبری و کارشناسان عملیات نفوذ و تأثیرگذاری مخفی خواهد بود.
پیشتر، پایگاه خبری پولیتیکو نیز روز سهشنبه به نقل از ۲ منبع گزارش داده بود که آمریکا طی ماههای اخیر نیروها و داراییهای اطلاعاتی بیشتری را به مأموریتهای مرتبط با کوبا اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، واشنگتن ممکن است حتی پیش از حلوفصل جنگ متجاوزانه با ایران، تمرکز خود را به کوبا معطوف کند. همچنین، کوبا همچنان یکی از اولویتهای اصلی «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا محسوب میشود.
در ماههای اخیر، واشنگتن فشارهای تحریمی علیه کوبا را افزایش داده است. در ماه ژانویه، «دونالد ترامپ» با امضای یک فرمان اجرایی، اعمال تعرفه بر واردات از کشورهایی را که به کوبا نفت صادر میکنند مجاز اعلام کرد و با استناد به آنچه «تهدید کوبا علیه امنیت ملی آمریکا» خواند، وضعیت اضطراری اعلام کرد.
به نوشته این گزارش، این اقدام کمبود سوخت در کوبا را تشدید کرده و بر تولید برق، حملونقل، تولید مواد غذایی، خدمات درمانی و نظام آموزشی این کشور تأثیر گذاشته است.