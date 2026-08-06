جوان آنلاین: از محیط زیست قم، اسماعیل احمدیزاده در گفت وگویی افزود: با تصویب و ابلاغ اصلاحیه این آییننامه در هیئت دولت، در مجموع ۲۳۳ تالاب کشور در این فهرست قرار گرفتهاند که تالابهای «دریاچه نمک»، «مره»، «حوض سلطان»، «غدیر اسب» و «بهشت معصومه» استان قم نیز در میان آنها به ثبت رسیدند.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه این آییننامه با هدف پیشگیری از تخریب، آلودگی و بهرهبرداری ناپایدار از تالابها تدوین و بهروزرسانی شدهاست، افزود: ثبت این تالابها در فهرست رسمی، پشتوانه قانونی مناسبی برای حفاظت، احیا و مدیریت اصولی آنها فراهم میکند و زمینه را برای افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای حفاظتی و صیانت از این زیستبومهای ارزشمند فراهم خواهد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت تالابها در حفظ تنوع زیستی، تغذیه آبخوانها، کنترل گرد و غبار و پایداری اکوسیستمهای طبیعی گفت: حفاظت از تالابهای استان نیازمند مشارکت همه دستگاههای مسئول و همراهی جوامع محلی است و این ادارهکل نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، برنامههای حفاظتی و مدیریتی لازم را برای صیانت از این سرمایههای طبیعی با جدیت دنبال خواهد کرد.
استان قم دارای ۶ تالاب فصلی و دائمی شامل «حوض سلطان»، «مره»، «بهشت معصومه»، «کوه نمک»، «غدیر» و «دریاچه نمک» است که در مجموع با وسعت حدود ۱۰۰ هزار هکتار، حدود ۱۰ درصد از وسعت جغرافیایی استان را تشکیل داده و بر همین اساس یکی از تالابیترین استانهای کشور و دارای ظرفیتهای عظیم زیست محیطی است.
این تالابها با توجه به شرایط ویژه اکولوژیکی و زمین شناختی و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان، دارای گونههای غنی گیاهی و جانوری است.