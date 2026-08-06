جوان آنلاین: بولدوزرهای رژیم صهیونیستی عملیات تخریب شماری از واحدهای تجاری در اطراف گذرگاه نظامی قلندیا، واقع در شمال قدس اشغالی را آغاز کردند.
به گزارش ایسنا، در همین راستا، رئیس کمیته مردمی اردوگاه قلندیا اعلام کرد در دومین روز یورش مداوم نظامیان رژیم اشغالگر به این اردوگاه، سه فلسطینی به شدت مجروح و بیش از ۶۰ نفر بر اثر استنشاق گازهای سمی دچار خفگی شدند.
جمعیت هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی ۱۱ فلسطینی را هنگام یورش به اردوگاه «قلندیا» در شمال قدس اشغالی مورد ضرب و جرح قرار داده و مجروح کردند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد: تیمهای ما توانستند یک مرد ۵۰ ساله را که در جریان حمله ارتش رژیم اشغالگر به اردوگاه قلندیا مجروح شده بود، به منظور درمان و معالجه منتقل کنند.
نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر تخریب منازل فلسطینیان، اقدام به سرقت اموال و طلاهای ساکنان این اردوگاه کرده و همچنین هشت خانه را تبدیل به پادگان نظامی کردهاند.
نیروهای رژیم اشغالگر همزمان با اجرای عملیات تخریب در اطراف گذرگاه نظامی قلندیا در شمال قدس اشغالی، اقدام به بستن خیابان اصلی به روی خودروها کردند.
همچنین یک جوان فلسطینی اهل قدس در محله «حاره الیاسمین» اردوگاه قلندیا نیز در معرض ضربوجرح نظامیان صهیونیست قرار گرفت.
نیروهای اشغالگر اسرائیلی همچنین از ورود آمبولانسها به این اردوگاه جلوگیری کرده و به آنها دستور ترک این منطقه را دادند.
اشغالگران صهیونیست پس از تخلیه یک خانه و کار گذاشتن مواد منفجره در داخل آن، بخشهایی از آن را منفجر کرده و سپس ساکنان آن را دستگیر کردند. نظامیان اسرائیلی همچنین اقدام به اعزام نیروهای نظامی بیشتر به اردوگاه کردند.
حمله به قلندیا با هدف جداسازی قدس و زمینهسازی برای الحاق
از سوی دیگر، معروف الرفاعی، مشاور استاندار قدس در جریان گفتوگو با خبرگزاری فلسطینی «صفا» خاطرنشان کرد حملات پیاپی رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی، فراتر از ادعاهای امنیتی است؛ این حملات با هدف گسترش شهرکسازی، تحمیل واقعیتهای جدید و زمینهسازی برای الحاق اراضی فلسطینی انجام میشود.
الرفاعی همچنین تصریح کرد مقامات رژیم صهیونیستی، به ویژه وزیران افراطی، تبلیغات تحریکآمیز گستردهای را علیه اردوگاه قلندیا و مؤسسه آموزشی وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در این منطقه به راه انداختهاند.
وی در ادامه افزود منطقه قلندیا هدف چندین طرح بزرگ شهرکسازی قرار دارد که محدوده فرودگاه قدس، منطقه «عطروت»، طرح ساخت ۹ هزار واحد جدید در شهرکهای صهیونیستنشین و ایجاد یک منطقه ویژه پردازش زباله را شامل میشود. حملات علیه اردوگاه قلندیا بخشی از تبلیغات انتخاباتی رژیم صهیونیستی پیش از انتخابات است و همزمان، مسیر اجرای طرحهای شهرکسازی و تحمیل واقعیتهای تازه در منطقه را هموار میکند.
رژیم اشغالگر همچنین از چند ماه پیش عملیات احداث جاده شهرکسازی شماره ۴۵ را آغاز کرده است. این جاده قرار است شهرکهای صهیونیستی قدس و شرق رامالله را به شهرکهای داخل قدس متصل کند و اجرای آن به مراحل پایانی نزدیک شده است.
نظامیان رژیم اشغالگر شماری از خانههای فلسطینیان را تصرف کرده و بر بام آنها مستقر شدهاند. تاکنون نیز بیش از ۱۵ شهروند فلسطینی، از جمله یک زن، بازداشت شدهاند.
پیشتر منابع عبری نیز از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیستنشین «کوخاف یعقوب» در نزدیکی اردوگاه قلندیا، واقع در شمال قدس اشغالی، به دلیل احتمال نفوذ نیروهای مقاومت خبر دادند.