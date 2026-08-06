کد خبر: 1372751
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

دومین روز یورش صهیونیست‌ها به قلندیا و تخریب گسترده منازل فلسطینیان

1 منابع خبری امروز (پنجشنبه) از تداوم یورش به اردوگاه قلندیا، واقع در شمال قدس اشغالی و تخریب منازل فلسطینیان و زخمی شدن شماری از آنها توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جوان آنلاین: بولدوزر‌های رژیم صهیونیستی عملیات تخریب شماری از واحد‌های تجاری در اطراف گذرگاه نظامی قلندیا، واقع در شمال قدس اشغالی را آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، در همین راستا، رئیس کمیته مردمی اردوگاه قلندیا اعلام کرد در دومین روز یورش مداوم نظامیان رژیم اشغالگر به این اردوگاه، سه فلسطینی به شدت مجروح و بیش از ۶۰ نفر بر اثر استنشاق گاز‌های سمی دچار خفگی شدند.

جمعیت هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی ۱۱ فلسطینی را هنگام یورش به اردوگاه «قلندیا» در شمال قدس اشغالی مورد ضرب و جرح قرار داده و مجروح کردند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد: تیم‌های ما توانستند یک مرد ۵۰ ساله را که در جریان حمله ارتش رژیم اشغالگر به اردوگاه قلندیا مجروح شده بود، به منظور درمان و معالجه منتقل کنند.

نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر تخریب منازل فلسطینیان، اقدام به سرقت اموال و طلا‌های ساکنان این اردوگاه کرده و همچنین هشت خانه را تبدیل به پادگان نظامی کرده‌اند.

نیرو‌های رژیم اشغالگر همزمان با اجرای عملیات تخریب در اطراف گذرگاه نظامی قلندیا در شمال قدس اشغالی، اقدام به بستن خیابان اصلی به روی خودرو‌ها کردند.

همچنین یک جوان فلسطینی اهل قدس در محله «حاره الیاسمین» اردوگاه قلندیا نیز در معرض ضرب‌وجرح نظامیان صهیونیست قرار گرفت.

نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی همچنین از ورود آمبولانس‌ها به این اردوگاه جلوگیری کرده و به آنها دستور ترک این منطقه را دادند.

اشغالگران صهیونیست پس از تخلیه یک خانه و کار گذاشتن مواد منفجره در داخل آن، بخش‌هایی از آن را منفجر کرده و سپس ساکنان آن را دستگیر کردند. نظامیان اسرائیلی همچنین اقدام به اعزام نیرو‌های نظامی بیشتر به اردوگاه کردند.

حمله به قلندیا با هدف جداسازی قدس و زمینه‌سازی برای الحاق

از سوی دیگر، معروف الرفاعی، مشاور استاندار قدس در جریان گفت‌و‌گو با خبرگزاری فلسطینی «صفا» خاطرنشان کرد حملات پیاپی رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی، فراتر از ادعا‌های امنیتی است؛ این حملات با هدف گسترش شهرک‌سازی، تحمیل واقعیت‌های جدید و زمینه‌سازی برای الحاق اراضی فلسطینی انجام می‌شود.

الرفاعی همچنین تصریح کرد مقامات رژیم صهیونیستی، به ویژه وزیران افراطی، تبلیغات تحریک‌آمیز گسترده‌ای را علیه اردوگاه قلندیا و مؤسسه آموزشی وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در این منطقه به راه انداخته‌اند.

وی در ادامه افزود منطقه قلندیا هدف چندین طرح بزرگ شهرک‌سازی قرار دارد که محدوده فرودگاه قدس، منطقه «عطروت»، طرح ساخت ۹ هزار واحد جدید در شهرک‌های صهیونیست‌نشین و ایجاد یک منطقه ویژه پردازش زباله را شامل می‌شود. حملات علیه اردوگاه قلندیا بخشی از تبلیغات انتخاباتی رژیم صهیونیستی پیش از انتخابات است و همزمان، مسیر اجرای طرح‌های شهرک‌سازی و تحمیل واقعیت‌های تازه در منطقه را هموار می‌کند.

رژیم اشغالگر همچنین از چند ماه پیش عملیات احداث جاده شهرک‌سازی شماره ۴۵ را آغاز کرده است. این جاده قرار است شهرک‌های صهیونیستی قدس و شرق رام‌الله را به شهرک‌های داخل قدس متصل کند و اجرای آن به مراحل پایانی نزدیک شده است.

نظامیان رژیم اشغالگر شماری از خانه‌های فلسطینیان را تصرف کرده و بر بام آنها مستقر شده‌اند. تاکنون نیز بیش از ۱۵ شهروند فلسطینی، از جمله یک زن، بازداشت شده‌اند.

پیشتر منابع عبری نیز از به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در شهرک صهیونیست‌نشین «کوخاف یعقوب» در نزدیکی اردوگاه قلندیا، واقع در شمال قدس اشغالی، به دلیل احتمال نفوذ نیرو‌های مقاومت خبر دادند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، قدس اشغالی ، فلسطینیان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

جنگ روانی تنگه‌ها!

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

وزیر صمت عازم پاکستان شد

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

صرفه‌جویی مردم ۲ هزار مگاوات برق تولید کرد

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فوتبال و آن «بالا»!

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

هوای قابل‌قبول تهران با شاخص ۹۹

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار