جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که همزمان با ابهام درباره مذاکرات صلح ایران و آمریکا، تردد کشتیها در ۲ آبراه مهم خاورمیانه یعنی تنگه هرمز و بابالمندب، روز گذشته نسبت به روز قبل از آن تغییر چندانی نداشت.
به گزارش تسنیم، بر اساس دادههای شرکت کپلر، ۸ کشتی شامل ۵ نفتکش و ۳ کشتی فلهبر از تنگه هرمز عبور کردند که مشابه روز قبل بود.
شش فروند از این کشتیها، شامل ۳ نفتکش و ۳ کشتی فلهبر، وارد تنگه شدند و یک کشتی حامل گاز و یک نفتکش نیز از تنگه خارج شد.
پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران در واکنش به این حملات، معمولا روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی از این آبراه عبور میکردند.
همچنین یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی قرار دارد، روز سهشنبه بار دیگر در خارج از تنگه هرمز مشاهده شد. این نفتکش محموله خود را در جزیره داس بارگیری کرده بود.
بر اساس دادههای الاسایجی و کپلر، نفتکش «مبارز» پس از بارگیری محموله در جزیره داس در امارات متحده عربی، در ۱۴ ژوئیه این جزیره را ترک کرد و آخرین بار در ۱۶ ژوئیه در داخل تنگه هرمز مشاهده شده بود.
دادههای هر ۲ شرکت نشان میدهد این نفتکش اکنون در نزدیکی سواحل غربی هند قرار دارد.
بر اساس دادههای الاسایجی، مقصد تخلیه محموله آن پایانه داهج در ایالت گجرات هند است و تاریخ رسیدن آن ۵ اوت اعلام شده است.