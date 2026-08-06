کد خبر: 1372750
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی
رویترز:

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب همچنان پایین است

1 رویترز به نقل از داده‌های کپلر اعلام کرد تردد کشتی‌ها در ۲ آبراه مهم خاورمیانه تغییر چندانی نداشته است.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که همزمان با ابهام درباره مذاکرات صلح ایران و آمریکا، تردد کشتی‌ها در ۲ آبراه مهم خاورمیانه یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب، روز گذشته نسبت به روز قبل از آن تغییر چندانی نداشت.

به گزارش تسنیم، بر اساس داده‌های شرکت کپلر، ۸ کشتی شامل ۵ نفتکش و ۳ کشتی فله‌بر از تنگه هرمز عبور کردند که مشابه روز قبل بود.

شش فروند از این کشتی‌ها، شامل ۳ نفتکش و ۳ کشتی فله‌بر، وارد تنگه شدند و یک کشتی حامل گاز و یک نفتکش نیز از تنگه خارج شد.

پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه و بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران در واکنش به این حملات، معمولا روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی از این آبراه عبور می‌کردند.

همچنین یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی قرار دارد، روز سه‌شنبه بار دیگر در خارج از تنگه هرمز مشاهده شد. این نفتکش محموله خود را در جزیره داس بارگیری کرده بود.

بر اساس داده‌های ال‌اس‌ای‌جی و کپلر، نفتکش «مبارز» پس از بارگیری محموله در جزیره داس در امارات متحده عربی، در ۱۴ ژوئیه این جزیره را ترک کرد و آخرین بار در ۱۶ ژوئیه در داخل تنگه هرمز مشاهده شده بود.

داده‌های هر ۲ شرکت نشان می‌دهد این نفتکش اکنون در نزدیکی سواحل غربی هند قرار دارد.

بر اساس داده‌های ال‌اس‌ای‌جی، مقصد تخلیه محموله آن پایانه داهج در ایالت گجرات هند است و تاریخ رسیدن آن ۵ اوت اعلام شده است.

برچسب ها: تنگه هرمز ، باب المندب ، ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

جنگ روانی تنگه‌ها!

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

وزیر صمت عازم پاکستان شد

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

صرفه‌جویی مردم ۲ هزار مگاوات برق تولید کرد

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فوتبال و آن «بالا»!

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

هوای قابل‌قبول تهران با شاخص ۹۹

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار