صنعا: عربستان قدرت دور زدن محاصره دریایی را ندارد

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، همزمان با ادامه اجرای معادلات یمن علیه عربستان با عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، دولت صنعا به سعودیها درباره ادامه تلاشهای آنها برای دور زدن محاصره دریایی هشدار داد.
به گزارش مهر، دکتر عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن در این زمینه اعلام کرد که کوتاهترین و امنترین مسیر برای امنیت دریایی عربستان سعودی، با پرداختن به ریشههای بحران سیاسی و انسانی که در ۱۲ سال گذشته در یمن ایجاد کرده است، آغاز میشود، نه با تلاش برای دور زدن پیامدهای آن.
وی با اشاره به عملیات جدید نیروهای مسلح یمن علیه اهداف سعودی در چارچوب محاصره تحمیل شده ضد عربستان تاکید کرد: عملیات اعلام شده توسط نیروهای مسلح یمن، با هدف قرار دادن یک کشتی سعودی در شمال ینبع، نشان دهنده تغییر در معادله رویارویی دریایی است و تأیید میکند که تکیه بر تغییر مسیر کشتیها یا دور زدن اقدامات اعلام شده توسط رهبری یمن دیگر عملی نیست.
این مقام دولت صنعا خاطرنشان کرد که در سایه معادلات میدانی نیروهای مسلح یمن دیگر هیچ راه خروج امنی برای سعودیها وجود ندارد. پیام واضح است: معادله محاصره را نمیتوان با تلاش برای تغییر خطوط کشتیرانی دریایی یا جستجوی مسیرهای جغرافیایی جایگزین دور زد.
دکتر عبدالعزیز بن حبتور در ادامه گفت که معادلات نظامی و امنیتی توسط نیروهای مسلح یمن با دسترسی طولانی و مشاهده دقیق واقعیتهای میدانی اعمال میشود، نه با محاسبات دور زدن آنها.
وی اظهار داشت: عربستان سعودی باید بداند وضعیتی که اکنون در سایه معادلات یمن گرفتار آن شده، نتیجه مستقیم اقدامات غیر انسانی آن علیه کشور ما یعنی تجاوزات و محاصره ظالمانه و جنایتکارانه است.