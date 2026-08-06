جوان آنلاین: طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد: همچنان با دیگر کشور‌ها درباره بحران منطقه و وضعیت تنگه هرمز در حال رایزنی هستیم.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی در ادامه افزود: تلاش‌های دیپلماتیک ما برای دستیابی به راه‌حلی جامع و پایدار درباره تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین تصریح کرد: ما از تلاش‌های سلطنت عمان برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به ثبات در منطقه قدردانی می‌کنیم.

وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان بین روز‌های ششم و هشتم این ماه میلادی (اوت) به همراه رئیس ستاد کل و وزیر امور خارجه پاکستان به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.