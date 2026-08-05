رایزنی وزیران خارجه عراق و اردن درباره تنگه هرمز

وزیران خارجه عراق و اردن در امان دیدار و درباره تلاش‌های منطقه‌ای و تفاهمات احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز رایزنی کردند.

جوان آنلاین: وزارت خارجه عراق، دو طرف بر اهمیت تداوم توسعه روابط دوجانبه و اقدامات مرتبط با سفر قریب الوقوع ایمن الصفدی وزیر خارجه و وزیر انرژی اردن به بغداد تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، وزیر خارجه عراق ضمن اشاره به نتایج سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به واشنگتن، به آخرین در عراق به ویژه سیاست دولت عراق با هدف انحصار سلاح در دست حکومت اشاره کرد.

وزرای خارجه عراق و اردن درباره پروژه خط لوله بندر العقبه و سازوکار‌های تامین برق عراق از طریق اتصال برق به اردن رایزنی کردند.

در این دیدار تلاش‌های منطقه‌ای و تفاهمات احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز بررسی شد.

وزیران خارجه عراق و اردن بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری مشترک در چارچوب اتحادیه عرب و چارچوب‌های منطقه‌ای تاکید کردند.