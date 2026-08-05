آسوشیتد پرس به نقل از ۲ مقام منطقه‌ای ادعا کرد که مذاکره کنندگان ایرانی و عمانی پیش نویس توافقی را برای بازگشایی تنگه هرمز نهایی کرده‌اند.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز چهارشنبه به نقل از ۲ مقام منطقه‌ای ادعا کرد که مذاکره کنندگان ایرانی و عمانی پیش نویس توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کرده و منتظر تأیید نهایی مقامات ارشد ایران هستند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، مقاماتی که در جریان مذاکرات قرار دارند، این توافق احتمالی را به عنوان یک راه حل موقت برای اختلاف آمریکا و ایران بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توصیف کردند.

آنها مدعی شدند که این توافق به تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد، اما در نهایت شکست خورد، مرتبط است.

این مقامات ادعا کردند که توافق احتمالی مذکور راه را برای ازسرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران به منظور دستیابی به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران هموار می‌کند.

این ادعا در حالی مطرح شده است که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.