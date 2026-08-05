جوان آنلاین: طبق جزئیات منتشر شده در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا در روز چهارشنبه، آمریکا تحریمهای اعمال شده بر دو هواپیما و سه شرکت هواپیمایی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را لغو کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا شرکتهای هواپیمایی فلای بغداد و عراق اکسپرس از فهرست تحریمها خارج شدهاند. شرکت هواپیمایی «فلای بغداد» عراق و دو هواپیمای آن که پیش از این به بهانه ارتباط با سپاه پاسداران ایران تحریم شده بود، از فهرست تحریمها خارج شدند.
این در حالی است که فاکس نیوز به نقل از یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد: لغو تحریمها به معنای تغییر سیاست ما در قبال ایران نیست.