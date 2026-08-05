همه چیز با یک قدم شروع می‌شود؛ قدمی که قرار است از «من» فاصله بگیرد و به «او» برسد. بسیاری از ناظران جهانی، اربعین را با اعداد و ارقامش می‌سنجند؛ اما حقیقت اربعین فراتر از آمار‌های کلان است؛ این مسیر نه در «شمارشِ جمعیت»، که در «شمارشِ معکوسِ دیواره‌های میانِ انسان‌ها» معنا می‌شود.

جوان آنلاین: در جاده‌ای که میان نجف و کربلا کشیده شده، کلمات، مرز‌ها و زبان‌ها معنای خود را از دست می‌دهند. اینجا، سکوتِ میانِ قدم‌ها، گویاترین نوعِ سخن گفتن است. در این مسیر، چیزی که میان میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها و گویش‌های مختلف جریان دارد، نه واژه‌ها، بلکه ضرب‌آهنگِ یکسانِ قدم‌هاست. در اربعین، انسان‌ها با قدم‌هایشان سخن می‌گویند؛ زبانی که نیازی به ترجمه ندارد و مستقیماً از قلب به قلب می‌رسد.

درکِ بدونِ کلام؛ ترجمه‌ی قدم‌ها

چه رازی در این ضرب‌آهنگِ یکسانِ قدم‌ها نهفته است که بدونِ نیاز به کلمات، همدلی و همراهی را منتقل می‌کند؟ وقتی زائری از کشوری دیگر، با چهره‌ای خسته، اما مصمم، در کنارِ کاروانِ ما قدم برمی‌دارد، نیازی نیست که بپرسیم در دلش چه می‌گذرد. خستگیِ مشترک، امیدِ به وصال، و اراده‌یِ آهنینش، همه در سکوتِ قدم‌هایش فریاد زده می‌شود. زبانِ قدم‌ها، زبانی جهانی است؛ زبانی که درد را حس می‌کند، شوق را درک می‌کند، و همبستگی را به نمایش می‌گذارد. این زبان، دیوارِ بلندِ تفاوت‌ها را فرو می‌ریزد و قلب‌ها را به هم نزدیک‌تر می‌سازد، چرا که همه در یک مسیر، با یک هدف، و با یک «حس» حرکت می‌کنند.

وقتی حرکت، معنا می‌یابد

اربعین، برخلاف هر پیاده‌رویِ دیگری در جهان، یک حرکتِ ساده برای رسیدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست؛ بلکه نوعی «تغییرِ وضعیتِ وجودی» است. هر قدم که بر خاکِ این مسیر گذاشته می‌شود، لایه‌ای از خودخواهی‌ها و غرور‌های انسانی را پشت سر می‌گذارد. در این مسیر، خستگی نه یک مانع، بلکه بخشی از دیالوگِ میانِ زائر و مسیر است. وقتی پا‌هایی پینه بسته و خسته، همچنان به حرکت ادامه می‌دهند، در واقع دارند از قدرتِ اراده و از معنایِ «هدف» سخن می‌گویند. این همان زبانِ مشترکِ قدم‌هاست: تلاشی پیوسته برای رسیدن به حقیقتی که فراتر از جسم است.

اقتصادِ عشق و پیوندِ انسانی

در کنار این حرکتِ جمعی، پدیده دیگری وجود دارد که این زبان را تقویت می‌کند: «خدمت». در موکب‌ها، نه تضادی میانِ بخشنده و گیرنده دیده می‌شود و نه سلسله‌مراتبِ اجتماعی. اینجا، کسی که خسته است، به کسی پناه می‌برد که شاید زبانش را نداند، اما لبخند و دستِ گشاده‌اش، تمامِ معنایِ همراهی را منتقل می‌کند. این پیوند میانِ «قدم زدن» و «خدمت کردن»، شبکه‌ای از همدلی را می‌سازد که در آن، غریبه‌ها در کوتاه‌ترین زمان به هم‌سفر و هم‌درد تبدیل می‌شوند. در واقع، این قدم‌ها هستند که از فرسنگ‌ها فاصله، آدم‌ها را به هم نزدیک می‌کنند.

زنان در مسیرِ اربعین، فراتر از نقش‌های معمول، به «ستون‌هایِ معنوی» این گردهمایی تبدیل شده‌اند. آنها با مدیریتِ خستگی، صبوری در شرایطِ سخت و ایجاد پیوند‌های عاطفی میانِ کاروان‌ها، ثابت کرده‌اند که حقیقتِ یک تمدنِ پویا را می‌توان در «خانواده» جست‌و‌جو کرد. در نگاهِ یک مادرِ زائر، پیاده‌رویِ اربعین تمرینِ بزرگ‌منشی است؛ تمرینی برای یاد دادنِ این حقیقت به نسل بعد که در برابر ظلم و رنجِ تاریخ، باید با قامتی استوار ایستاد و در عینِ حال، قلبی مهربان برای یاریِ هم‌نوع داشت. حضورِ کودکان در این مسیر نیز، نه یک چالش، که شکوفاییِ بذرهایِ محبت است که برای فردای جهان، پیام‌آورِ صلح خواهند بود.»

میراثِ یک گامِ بزرگ

اربعین، نه یک عدد، بلکه یک «فرآیند» است؛ فرآیندِ عبور از «من» به «او» از طریقِ «قدم‌ها». زبانی که در این مسیر سخن گفته می‌شود، زبانی از جنسِ ایثار، همدلی و پیوندِ ناگسستنیِ انسانی است. این «زبانِ مشترکِ قدم‌ها»، میراثی ارزشمند است که به ما یادآوری می‌کند، بزرگترین تحولات، از یک قدمِ کوچک آغاز می‌شوند؛ قدمی که هدفش نه «من»، که رسیدن به «همه» است.

آنچه از اربعین در ذهنِ جهان باقی می‌ماند، نه آمار‌های آماریِ جمعیت، بلکه طنینِ این قدم‌های همسو است. اربعین به ما می‌آموزد که برای رسیدن به ارزش‌های والای انسانی، نیازی به شعار‌های بزرگ نیست؛ گاهی تنها کافی است با قدم‌هایی استوار و قلبی خاشع، در مسیرِ حق حرکت کرد. «زبانِ مشترکِ قدم‌ها» به ما یادآوری می‌کند که وقتی انسان‌ها برای یک هدفِ والا با هم قدم برمی‌دارند، تمامِ مرز‌های مصنوعیِ جهان، زیرِ سایه‌یِ این حرکتِ بی‌صدا، فرو می‌ریزند.