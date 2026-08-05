حملات تل آویو به جنوب لبنان؛ یک شهید و ۱۲ زخمی در حمله به تبنین

رژیم صهیونیستی از آغاز حملات به جنوب لبنان به ادعای نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی از آغاز حملات گسترده به جنوب لبنان به ادعای نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان خبر داد.

به گزارش مهر، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای ادعا کرد: در واکنش به نقض صورت گرفته از سوی حزب الله، ارتش اسرائیل شروع به حملات سنگین به جنوب لبنان کرده است.

همزمان خبرنگار المیادین از حمله پهپادی به مصلی شهرک تبنین در جنوب لبنان و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر داد.

شبکه المسیره به نقل از منابع لبنانی گزارش داد که بر اثر حمله هوایی به مصلی شهرک تبنین در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان یک نفر شهید و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.