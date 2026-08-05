چاقوکشی در لندن؛ ۴ نفر زخمی شدند

در پی وقوع حادثه چاقوکشی در یکی از خیابان‌های پرتردد لندن، ۴ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

جوان آنلاین: به نقل از ال بی سی، خدمات آمبولانس لندن پس از تماس تلفنی در ساعت ۱۲:۲۹ (به وقت محلی) امروز چهارشنبه به دلیل گزارش چاقوکشی در خیابان اندل، یکی از پرترددترین خیابان‌های پایتخت انگلیس، در محل حادثه حاضر شد.

به گزارش مهر، آمبولانس هوایی لندن نیز اعزام شد و در نزدیکی میدان شلوغ ترافالگار فرود آمد.

۴ نفر در این حادثه زخمی شدند.

کمربند امنیتی پلیس در خیابان اندل برقرار است و خدمات اورژانس زیادی از جمله ۳ آمبولانس، ۴ ماشین پلیس و بیش از ۲۰ افسر حضور دارند.

تا کنون جزییات بیشتری در خصوص علل و عوامل بروز این حادثه رسانه‌ای نشده است.