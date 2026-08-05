جوان آنلاین: به نقل از العربیه، وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر خارجه این کشور در امان پایتخت اردن با فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق دیدار و درباره ابعاد مختلف روابط دوجانبه و راههای تقویت همکاریهای مشترک گفتوگو کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، دو طرف در این دیدار بر عمق روابط ریاض و بغداد تأکید کرده و راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه را بررسی کردند.
وزیران خارجه عربستان و عراق همچنین درباره ضرورت تضمین عدم استفاده از خاک عراق بهعنوان ابزاری برای انجام اقدامات خصمانه علیه کشورهای همسایه رایزنی و بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.