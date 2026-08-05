وزیران خارجه عربستان سعودی و عراق در حاشیه نشست امان درباره قدس با تأکید بر گسترش روابط دوجانبه، درباره راه‌های جلوگیری از تبدیل شدن خاک عراق به محلی برای انجام حملات علیه کشور‌های همسایه گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: به نقل از العربیه، وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که فیصل بن فرحان، وزیر خارجه این کشور در امان پایتخت اردن با فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق دیدار و درباره ابعاد مختلف روابط دوجانبه و راه‌های تقویت همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، دو طرف در این دیدار بر عمق روابط ریاض و بغداد تأکید کرده و راهکار‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند.

وزیران خارجه عربستان و عراق همچنین درباره ضرورت تضمین عدم استفاده از خاک عراق به‌عنوان ابزاری برای انجام اقدامات خصمانه علیه کشور‌های همسایه رایزنی و بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.