پوتین یگان نظامی جدید برای جنگ پهپادی تشکیل داد

رئیس جمهور روسیه امروز (چهارشنبه) دنیس لیامین را به عنوان رئیس نیرو‌های سیستم‌های پهپادی روسیه، شاخه‌ای تازه تاسیس از ارتش که مسئول جنگ پهپادی خواهد بود، منصوب کرد.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این انتصاب را به عنوان بخشی از اصلاح ساختار نظامی در اواسط پنجمین سال جنگ در اوکراین اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پهپاد‌ها بر جنگ با اوکراین تسلط یافته‌اند و هر طرف آنها را نه تنها در امتداد خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری بلکه برای حملات در دریا و اهداف عمیق پشت خطوط دشمن مانند زیرساخت‌های انرژی و انبار‌های تجاری نیز به کار می‌گیرد.

پوتین، در یک نشست تلویزیونی با روسای وزارت دفاع روسیه مستقیما لیامین را خطاب قرار داد و گفت که او یکی از واجد شرایط‌ترین متخصصان برای به عهده گرفتن مسئولیت نیرو‌های جدید پهپادی است.

رئیس جمهور روسیه همچنین به لیامین وظیفه داد تا تشکیل این اداره را تکمیل کرده و «در آینده نزدیک» فرماندهی را بر عهده بگیرد.

لیامین پیش از این رئیس ستاد گروه «مرکز» نیرو‌های روسی بود که در اوکراین می‌جنگیدند. او از مدرسه فرماندهی تانک فارغ‌التحصیل شده و سابقه حضور در نیرو‌های زمینی روسیه را دارد.

پوتین گروه «مرکز» را به عنوان بخش کلیدی تلاش‌های روسیه برای تصرف کل منطقه دونتسک، که اولویت اصلی مسکو در جنگ است، توصیف کرد.

در یک تغییر و تحول اعلام شده در همان جلسه، پوتین همچنین گفت که والری سولودچوک، فرمانده مرکز به پست جدیدی منتقل می‌شود که مسئول تمام تدارکات نظامی است و جای خود را به آندری ایوانیف که پیش از این مسئول گروه نیرو‌های شرقی بود، خواهد داد.