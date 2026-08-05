جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد: ما نسبت به گسترش غیرقانونی شهرک سازیها و تشدید خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری عمیقاً نگران هستیم.
به گزارش مهر، وزیر امور خارجه پاکستان در این خصوص اضافه کرد: ما سیاستهای غیرقانونی اشغالگران در سرزمینهای فلسطینی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند، محکوم میکنیم.
محمد اسحاق دار سپس افزود: باید برای توقف فوری گسترش شهرکسازیها و تغییرات جمعیتی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، اقداماتی قاطع صورت گیرد.