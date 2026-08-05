کد خبر: 1372669
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

مذاکرات محرمانه مقامات سابق روسی و اروپایی در وین درباره اوکراین

1 بلومبرگ از قول منابع آگاه امروز (چهارشنبه) گزارش کرد، دیپلمات‌ها و مقامات سابق امنیت ملی اروپا و روسیه ماه گذشته به طور مخفیانه در وین، اتریش دیدار کردند تا شرایط بالقوه برای برگزاری مذاکرات صلح با اوکراین را بررسی کنند.

جوان آنلاین: این دیپلمات‌ها و مقام‌های سابق غربی شامل «تیم بارو» مشاور سابق امنیت ملی انگلیس، مارکوس ادرر، وزیر امور خارجه سابق آلمان و پیر ویمون، دیپلمات کهنه‌کار فرانسوی بودند. هویت مقام سابق روسی فاش نشده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، ادرر و ویمونت عضو هیات مدیره گروه حل مناقشه مستقر در سوئیس، مرکز گفت‌وگوی بشردوستانه هستند که گفته می‌شود این مذاکرات را سازماندهی کرده است.

این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اغلب برای محافظت از ابتکارات گفت‌و‌گو کاملا محتاطانه عمل می‌کند، زیرا آنها اغلب به طور مستقل و بدون هیچ گونه دخالت رسمی اداره می‌شوند.

وزارت امور خارجه آلمان نیز اعلام کرد، از بحث‌های ذکر شده مطلع نیست و دخالت وزارت امور خارجه خود را تکذیب کرد. سخنگوی دولت لندن نیز بدون اظهار نظر در مورد مقامات سابق گفت که لندن «از تلاش‌ها برای تامین صلحی عادلانه و پایدار برای اوکراین حمایت می‌کند»، در حالی که وزارت امور خارجه فرانسه از اظهار نظر خودداری کرد.

بلومبرگ همچنین در بخشی دیگر از گزارش خود اعلام کرد، مقامات فرانسوی از این جلسه مطلع بوده‌اند، در حالی که انگلیس از این گردهمایی استقبال کرده است.

وین یکی از دو مکانی است که گمان می‌رود در ماه‌های اخیر میزبان جلسات محرمانه بین مقامات سابق اروپایی و روسی بوده است.

در ماه ژوئیه، الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان فاش کرد که باکو محل مذاکرات محرمانه مشابه بین مقامات سابق آلمانی و روسی در بحبوحه تلاش‌های اروپا برای از سرگیری روند صلح در اوکراین بوده است.

گفته می‌شود ویکتور زوبکوف، نخست وزیر سابق روسیه و رئیس فعلی هیات مدیره گازپروم و والری فادیف، رئیس فعلی حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه ماه گذشته در جلسه‌ای در باکو شرکت کرده‌اند.

در حالی که رهبران اروپایی هفته‌ها در مورد احتمال مذاکرات مستقیم با روسیه صحبت کرده‌اند، کرملین ایده اتحادیه اروپا به عنوان میانجی احتمالی در مذاکرات صلح اوکراین را رد کرده است.

بلومبرگ همچنین نوشت، تلاش‌های گسترده‌تر اروپا برای گشودن کانال‌های دیپلماتیک با روسیه شامل تلاش یکی از مشاوران ارشد آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم با کرملین بوده است، هرچند این تلاش‌ها «هنوز پیشرفتی نداشته است.»

منابع مطلع پیش از این به مسکو تایمز گفته بودند که مقامات ارشد سابق امنیت ملی ایالات متحده و مقامات عالی‌رتبه کرملین مذاکرات دیپلماتیک محرمانه مشابهی را در سال ۲۰۲۳ برگزار کرده‌اند.

برچسب ها: روسیه ، اروپا ، اوکراین
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