آغاز تجاوز گسترده نظامیان صهیونیست به اردوگاهی در شمال قدس اشغالی

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، «یورام هالوی» هماهنگ‌کننده امور کابینه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری گفت که ارتش این رژیم عملیات گسترده‌ای را در اردوگاه قلندیا آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، وی مدعی شد: هدف از عملیات ارتش در اردوگاه قلندیا، خنثی کردن عناصر و زیرساخت‌های تروریستی است؛ ما هرگز اجازه نمی‌دهیم اردوگاه قلندیا به کانون تروریسم و پناهگاهی برای تروریست‌ها تبدیل شود.

خبرگزاری آناتولی نیز به نقل از استانداری قدس اشغالی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش به اردوگاه قلندیا و شهرک کفر عقب در شمال قدس اشغالی، تعدادی از فلسطینیان را بازداشت و دو نفر را زخمی کرد.

در بیانیه استانداری قدس اشغالی آمده است که نیرو‌های اشغالگر به طور گسترده در این اردوگاه مستقر شده و به اجرای بازداشت‌های گسترده ادامه می‌دهند.

پیشتر خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که فرماندهی مرکزی ارتش در حال بررسی اجرای عملیات نظامی جدید و گسترده در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی «بلاطه» در نابلس و «قلندیا» در شمال قدس اشغالی است.

بر اساس این گزارش، برخلاف عملیات‌های گذشته در جنین و طولکرم، این حملات با هدف اشغال طولانی‌مدت مناطق یا تخلیه ساکنان انجام نخواهد شد و تمرکز آن بر بازداشت فلسطینیان و عملیات‌های محدود خواهد بود.

گزارش رسانه‌های صهیونیستی از این تحولات، از تغییر راهبرد رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان حکایت دارد که بر اساس آن، بازداشت و ربایش فلسطینیان به جای عملیات نظامی در دستور کار قرار گرفته است.

از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست تجاوزات علیه کرانه باختری را نیز افزایش داده‌اند که تاکنون به شهادت بیش از یک هزار و ۱۸۲ نفر، زخمی شدن حدود ۱۳ هزار نفر و بازداشت نزدیک به ۲۴ هزار نفر منجر شده است.

این تجاوزات نیرو‌های ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست همچنین تخریب خانه‌ها و تأسیسات، آتش زدن مساجد، خاکبرداری اراضی زراعی و آواره کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان را شامل می‌شود.