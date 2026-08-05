کد خبر: 1372666
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آغاز تجاوز گسترده نظامیان صهیونیست به اردوگاهی در شمال قدس اشغالی

1 رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات ارتش این رژیم در اردوگاه قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، «یورام هالوی» هماهنگ‌کننده امور کابینه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری گفت که ارتش این رژیم عملیات گسترده‌ای را در اردوگاه قلندیا آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، وی مدعی شد: هدف از عملیات ارتش در اردوگاه قلندیا، خنثی کردن عناصر و زیرساخت‌های تروریستی است؛ ما هرگز اجازه نمی‌دهیم اردوگاه قلندیا به کانون تروریسم و پناهگاهی برای تروریست‌ها تبدیل شود.

خبرگزاری آناتولی نیز به نقل از استانداری قدس اشغالی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش به اردوگاه قلندیا و شهرک کفر عقب در شمال قدس اشغالی، تعدادی از فلسطینیان را بازداشت و دو نفر را زخمی کرد.

در بیانیه استانداری قدس اشغالی آمده است که نیرو‌های اشغالگر به طور گسترده در این اردوگاه مستقر شده و به اجرای بازداشت‌های گسترده ادامه می‌دهند.

پیشتر خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که فرماندهی مرکزی ارتش در حال بررسی اجرای عملیات نظامی جدید و گسترده در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی «بلاطه» در نابلس و «قلندیا» در شمال قدس اشغالی است.

بر اساس این گزارش، برخلاف عملیات‌های گذشته در جنین و طولکرم، این حملات با هدف اشغال طولانی‌مدت مناطق یا تخلیه ساکنان انجام نخواهد شد و تمرکز آن بر بازداشت فلسطینیان و عملیات‌های محدود خواهد بود.

گزارش رسانه‌های صهیونیستی از این تحولات، از تغییر راهبرد رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان حکایت دارد که بر اساس آن، بازداشت و ربایش فلسطینیان به جای عملیات نظامی در دستور کار قرار گرفته است.

از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست تجاوزات علیه کرانه باختری را نیز افزایش داده‌اند که تاکنون به شهادت بیش از یک هزار و ۱۸۲ نفر، زخمی شدن حدود ۱۳ هزار نفر و بازداشت نزدیک به ۲۴ هزار نفر منجر شده است.

این تجاوزات نیرو‌های ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست همچنین تخریب خانه‌ها و تأسیسات، آتش زدن مساجد، خاکبرداری اراضی زراعی و آواره کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان را شامل می‌شود.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، قدس اشغالی ، کرانه باختری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

جنگ روانی تنگه‌ها!

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

هر شبش شب قدر بود

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

فوتبال و آن «بالا»!

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

وزیر صمت عازم پاکستان شد

صرفه‌جویی مردم ۲ هزار مگاوات برق تولید کرد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیاست

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

کارخانه رؤیاسازی هالیوود به خط تولید فراموشی رسید

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار